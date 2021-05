Apple Music wkrótce z planem HiFi. Będą jednak pewne ograniczenia

W kodzie pierwszej bety iOS 14.6 znaleziono informacje, które sugerują udostępnienie dźwięku w wyższej jakości subskrybentom usługi Apple Music. Wszystko wskazuje na to, że Apple pozwoli posiadaczom niektórych urządzeń słuchać muzyki w bezstratnej jakości. Funkcja ma być dostępna już wkrótce i najpewniej zostanie zapowiedziana podczas premiery nowych słuchawek AirPods.

Lepsza jakość muzyki w Apple Music

Według przecieków, Apple planuje udostępnić wkrótce nowy plan w swojej usłudze streamingowej, pozwalając użytkownikom słuchać muzyki w bezstratnej jakości. Informację tą zdają się potwierdzać fragmenty kodu znalezione w nowej becie systemu iOS.

W kodzie aplikacji Apple Music w wersji 14.6 beta 1 znalazły się takie określenia, jak „bezstratne audio”, „wysoka jakość strumieniowania dźwięku stereo” oraz „HiFi”. Są tam również odniesienia do słuchawek AirPods Pro, AirPods Max i nowszych. Sugeruje to, że nowy plan ma być skierowany głównie do użytkowników najnowszych słuchawek Apple, które pozwolą w pełni wykorzystać jego możliwości. W nowej wersji systemu znalazły się także sformułowania sugerujące, że odtwarzanie dźwięku HiFi z Apple Music może być niedostępne, jeśli do smartfona nie podłączono AirPodsów.

Apple Music (fot. pexels.com)

Użytkownicy iPhone’ów 12 i nowszych pragnący słuchać muzyki w HiFi korzystając z sieci komórkowej będą musieli wybrać odpowiedni tryb transferu danych w sieci 5G, by bez przeszkód korzystać z nowej funkcji. Jest to związane z większym zużyciem danych niż w przypadku standardowej jakości muzyki.

Apple nie chce dopuścić do sytuacji, w której bezstratna jakość muzyki w Apple Music przyczyni się do przerw w odtwarzaniu w związku z niewystarczającą prędkością naszego połączenia. Może się więc okazać, że jeśli nasza sieć będzie bardzo obciążona, nowa funkcja może zostać chwilowo wyłączona.

Apple Music nie pozwala Spotify się wyprzedzić

Taki krok ze strony Apple najpewniej jest odpowiedzią na ruch Spotify, który kilka miesięcy temu zapowiedział wprowadzenie planu HiFi. Lider rynku streamingu audio już w lutym poinformował, że „jakość CD” pojawi się w jego usłudze jeszcze w 2021 roku. Jak dotąd nie wiemy kiedy Spotify udostępni odpowiedni plan w Polsce, ale możemy się domyślać, że Szwedzi nie będą długo zwlekać, by zdobyć odrobinę przewagi względem Apple.

iOS 14.6 oraz nowy plan w Apple Music powinny pojawić się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Stanie się to najpewniej po nadchodzącej konferencji WWDC 2021 zaplanowanej na 7 czerwca. Wtedy też powinny pojawić się na rynku nowe słuchawki AirPods trzeciej generacji, które mają wspierać odtwarzanie jakości HiFi w usłudze streamingowej Apple.

Nowy plan ma kosztować 9,99 dolara miesięcznie, czyli tyle, ile obecnie trzeba zapłacić za podstawowy plan w usłudze. Może to sugerować obniżkę cen, lecz nie zostało to jeszcze potwierdzone. Możemy spodziewać się ujawnienia tych informacji bliżej konferencji WWDC w czerwcu.