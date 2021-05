iMac może być najchętniej kupowanym komputerem All-in-One. Apple wyrwie palmę pierwszeństwa HP?

Komputery All-in-One stanowią bardzo ważną część oferty Apple. Niedawno producent zaprezentował najnowszego, niewiarygodnie smukłego iMaca, ale cały czas klienci mogą kupić też większego iMaca z 27-calowym ekranem Retina 5K. Według prognoz, gigant z Cupertino może przejąć od HP palmę pierwszeństwa w tym segmencie.

Komputer All-in-One dla wielu osób jest najlepszą opcją, ponieważ zajmuje o wiele mniej miejsca niż klasyczny desktop, ale jednocześnie zapewnia podobne doświadczenie podczas korzystania z niego. Tego typu urządzenia można często spotkać w firmach, ale nie tylko.

Dla Apple komputery All-in-One od dawna stanowią bardzo ważną część portfolio. W ubiegłym miesiącu Amerykanie zaprezentowali niewiarygodnie smukłego iMaca z 24-calowym ekranem Retina 4,5K oraz do 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności do 2 TB. Ceny w Polsce zaczynają się od 6799 złotych za konfigurację 8 GB + 256 GB. Warto też wspomnieć, że jest to pierwszy iMac z procesorem Apple M1 na architekturze ARM.

iMac 24″ (źródło: Apple)

Apple mogło sprzedać więcej komputerów All-in-One niż HP i stać się liderem w tym segmentu

Klienci w Polsce mają do wyboru mnóstwo różnych komputerów All-in-One (najtańszy w Media Expert można kupić już za 1799 złotych). W ujęciu globalnym liderem w tym segmencie do tej pory było jednak HP, aczkolwiek nie tylko ten producent walczy o klienta, bo swoje propozycje oferują też Acer czy Asus.

A także Apple, które według prognoz, opublikowanych przez Digitimes, może prześcignąć HP pod względem liczby sprzedanych komputerów All-in-One i tym samym stać się liderem w tym segmencie… przynajmniej w pierwszym kwartale 2021 roku. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2020 roku HP sprzedało ~925 tysięcy takich urządzeń, a gigant z Cupertino 860 tysięcy, czyli o ~65 tysięcy mniej. Na trzecim miejscu ulokowało się zaś Lenovo z wynikiem 731 tysiącami sprzedanych sztuk.

Co ciekawe, motorem napędowym, który jeszcze bardziej rozpędzi sprzedaż komputerów All-in-One Apple, może być właśnie zaprezentowany niedawno iMac 24″, ponieważ niedobory procesorów najbardziej podobno uderzają w tańsze konstrukcje konkurencji, a sam gigant z Cupertino nie odczuwa braków aż tak mocno. Według Digitmes, niektórzy ODM wstrzymali nawet produkcję, co powinno popchnąć klientów do zakupu iMaca.