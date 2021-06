Tak może wyglądać nowy iPad Mini. Największa zmiana? Rysik – również mini

Choć pojęcie kompaktowy tablet powoli przechodzi do historii, przede wszystkim za sprawą smartfonów, które urosły do znacznych rozmiarów, wciąż spora grupa klientów interesuje się możliwością zakupu takiego urządzenia. Już wkrótce Apple wyjdzie na przeciw ich oczekiwaniom, odświeżając iPada Mini zgodnie z tegorocznymi standardami.

Poprzednia, piąta generacja iPada Mini, zadebiutowała na rynku w 2019 roku. Choć tablety to urządzenia, które starzeją się zdecydowanie wolniej niż smartfony, ostatnie zmiany we wzornictwie urządzeń z Cupertino aż proszą się o zaimplementowanie również w tej konstrukcji.

Reklama

Jak donosi Jon Prosser, wygląda na to, że prośby klientów, którzy chcieliby kupić mniejszy tablet, zostały wysłuchane. Na podstawie krążących pogłosek opracowano wizualizacje tego, jak może wyglądać iPad Mini 6.

W porównaniu do iPada Air – nic nowego

Nie będzie żadną niespodzianką, że najmniejszy z dostępnych iPadów będzie czerpał inspirację z tego, jak wyglądają większe modele zaprezentowane w ostatnim czasie. Co do zasady, będzie niemal bliźniaczo podobny, zwłaszcza do jednego modelu.

fot. via frontpagetech.com

fot. via frontpagetech.com

Najbardziej prawdopodobną opcją jest ta, w której iPad Mini 6 jest niczym innym jak pomniejszonym iPadem Air. Oznacza to, że znajdziemy w nim typowe dla ostatnich produktów Apple ramki pozbawione zakrzywień, ekran szczelnie wypełni front urządzenia, a czytnik linii papilarnych zostanie zintegrowany z przyciskiem służącym do odblokowania tabletu.

Nowy iPad Mini doczeka się również znaczących zmian w kwestii głośników, które teraz mają być znacznie lepsze, a to wcale nie koniec zmian.

fot. via frontpagetech.com

Apple Pencil Mini – rysik dla małego iPada?

Wśród grafik koncepcyjnych krążących po internecie jest również ta przedstawiająca nowy, zdecydowanie mniejszy rysik produkcji Apple. Najprawdopodobniej oznacza to, że iPad Mini 6 będzie obsługiwał rysiki Apple Pencil, w tym nowy, o prawdopodobnej nazwie Apple Pencil Mini.

fot. via frontpagetech.com

Choć na tę chwilę wszystkie grafiki to wyłącznie wyobraźnia Prossera i współpracującego z nim grafika, wydaje się bardzo mało prawdopodobnym scenariusz, w którym Apple zrezygnuje z obecnych trendów we własnym wzornictwie przy projektowaniu nowego iPada Mini.

O tym jednak, czy tak będzie w rzeczywistości, przekonamy się dopiero podczas oficjalnej prezentacji.