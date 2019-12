Apple przygotowuje (drogi) komputer dla graczy

Apple chce wkroczyć na nowe wody. Gigant z Cupertino podobno przymierza się do wprowadzenia na rynek komputera dla graczy. Tanio nie będzie, ale nie powinno to nikogo dziwić.

Apple ma to do siebie, że czego się nie dotknie, zamienia się w złoto. Producentowi przez lata udało się bowiem wypracować markę, którą pokochały setki milionów użytkowników na całym świecie. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że nowy produkt w ofercie również odniesie komercyjny sukces, nawet jeśli nie będzie należał do najtańszych. Gigant z Cupertino ma jednak w swoim portfolio także kilkunastokrotnie droższe propozycje – za nowego Maca Pro w najlepszej konfiguracji trzeba zapłacić ponad ćwierć miliona złotych.

Komputer dla graczy od Apple

Jak donoszą źródła z Tajwanu, Apple planuje wprowadzić na rynek gamingowy komputer, przeznaczony dla segmentu e-sportu. Jako że bardzo dynamicznie się on rozwija, urządzenie ma realne szanse odnieść komercyjny sukces. Według niepotwierdzonych informacji, sprzęt miałby kosztować nawet 5000 dolarów. Z takiego poziomu startują ceny iMaca Pro (w Polsce od 23999 złotych). To spora kwota, jednak profesjonalni gracze e-sportowi są w stanie zarobić niemałe pieniądze, więc dla tych lepiej opłacanych nie powinna to być zaporowa cena.

Na razie nie wiadomo, czy komputer dla graczy przybierze formę konstrukcji typu All-in-One (iMac), czy laptopa z dużym wyświetlaczem (MacBook). Aktualnie jest też za wcześnie, aby mówić o specyfikacji tego urządzenia, ale niewykluczone, że Apple przygotuje kilka konfiguracji, aby przekonać jak najwięcej klientów do zakupu swojej propozycji. Z pewnością bowiem rozważą to zarówno zawodowi gracze e-sportowi, jak i ci nieprofesjonalni, dla których gaming nie jest sposobem na życie, tylko przede wszystkim rozrywką po godzinach.

Mimo że już teraz pojawiły się informacje na temat planów Apple odnośnie komputera stricte dla graczy, nie należy się spodziewać jego premiery w najbliższym czasie. Gigant z Cupertino najprawdopodobniej oficjalnie go zaanonsuje dopiero na lipcowej konferencji dla deweloperów WWDC.

Źródło: Patently Apple