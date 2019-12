Warto odwiedzić App Store. Apple przygotowało świąteczne promocje

Firma Tima Cooka z okazji Świąt zdecydowała się przygotować zestaw specjalnych promocji w App Store. Mogą z nich skorzystać użytkownicy iPhone’ów i iPadów.

Świąteczne promocje w App Store

Właściciele urządzeń działających pod kontrolą iOS, jeśli oczywiście znajdą chwilę wolnego czasu od jedzenia świątecznych potraw i rozmów z rodziną, powinni odwiedzić sklep z aplikacjami.

Jak informuje serwis MacRumors, Apple przygotowało zestaw atrakcyjnych promocji, w ramach których można zdobyć za darmo wybrane aplikacje i gry, a także inne prezenty. W tym celu wystarczy tylko wejść do App Store i przejrzeć aktualną ofertę na karcie Dziś.

Specjalna oferta trwa od 24 do 29 grudnia 2019 roku. Codziennie w App Store będzie pojawiać się nowa niespodzianka. W związku z tym Apple zachęca, aby zaglądać do sklepu każdego dnia.

Pierwszego dnia przygotowano dwie oferty. Gracze mogą być zainteresowani świątecznym pakietem wzmocnień do gry Looney Tunes World of Mayhem. Zawiera on 200 klejnotów i jeden złoty bilet, które można nabyć 60% taniej. Z kolei twórcy treści, którzy chcą projektować grafiki do prezentacji czy na serwisy społecznościowe, mogą dziś sięgnąć po aplikację Canva – Graphic Design Creator. Promocja pozwala na uzyskanie trzymiesięcznej subskrypcji po zapłaceniu za jeden miesiąc korzystania.

Apple nie ujawnia, jakie oferty zostały przygotowane na kolejne dni. Należy więc śledzić sklep App Store, bowiem niewykluczone, że za darmo lub w znacznie niższej cenie otrzymamy aplikację czy grę, na którą polowaliśmy od dłuższego czasu.

Nie zapomnij aktywować Apple TV+

Osoby, które pod choinką znalazły nowego iPhone’a, iPada, iPoda touch, Maca lub Apple TV wciąż mogą skorzystać w oferty, która wystartowała wraz z premierą usługi Apple TV+. Wystarczy przejść do aplikacji TV, aby otrzymać roczną subskrypcję za darmo.

Apple TV+ to autorskie produkcje stworzone na zamówienie Apple. Obecnie w bibliotece znajdziemy m.in. For All Mankind, See, Dickinson czy skierowany dla najmłodszych widzów tytuł Snoopy w kosmosie.

źródło: MacRumors