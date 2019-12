Ta aplikacja zmieniała iPhone’a w iPoda, więc Apple usunęło ją ze sklepu

W zeszłym tygodniu do App Store trafił odtwarzacz muzyki, który dzięki skórkom mógł wyglądać jak iPod Classic. Cóż, nie spodobało się to firmie Tima Cooka. Aplikacja Rewound została usunięta ze sklepu.

Chcesz być w App Store? Musisz przestrzegać rygorystycznych zasad

Sklep z aplikacjami na iPhone’a i iPada to to ogromna platforma, pozwalająca dotrzeć do milionów użytkowników. Najlepsi twórcy mogą liczyć nie tylko na wysoką popularność, ale również na naprawdę duże zyski. Nic więc dziwnego, że biblioteka ciągle poszerza się o nowe oprogramowanie. Niestety, nie wszystkie aplikacje mogą cieszyć się długą obecnością w App Store.

Do licznych aplikacji, które zostały wyrzucone z App Store, dołączyła właśnie kolejna. Jak czytamy we wpisie na blogu Medium, odtwarzacz muzyki Rewound nie spodobał się firmie ze względu na możliwość jego upodobnienia do iPoda Classic. Uznano, że jego wygląd może wprowadzić w błąd użytkowników, przekonanych, że mają do czynienia z aplikacją wydaną przez Apple.

my iPhone is now an iPod pic.twitter.com/3EXQKVmxvS — Tom Warren (@tomwarren) December 10, 2019

Warto dodać, że odtwarzacz szybko znalazł spore grono fanów. Niewykluczone, że to zasługa nostalgii – w końcu iPod był kiedyś prawdziwym hitem, który w połączeniu z iTunes wprowadził rewolucję w dostępie i sposobie słuchania muzyki. Aplikacja Rewound po krótkiej obecności w App Store mogła pochwalić się ponad 170 tys. użytkowników.

Apple nie ma racji?

Twórcy Rewound odpierają zarzuty stawiane przez Apple. Domyślny wygląd odtwarzacza został zaprojektowany tak, aby nie naruszał żadnych patentów i rozwiązań należących do firmy z Cupertino. Z kolei interfejs, wyraźnie wzorowany na iPodzie Classic, był możliwy do uzyskania wyłącznie z wykorzystaniem zewnętrznych skórek. Co więcej, dodatkowe skórki nie były domyślnie instalowane wraz z aplikacją.

Louis Anslow, pracujący nad odtwarzaczem ogłosił, że spróbuje przywrócić aplikację do App Store. W planach jest wdrożenie odpowiednich zmian, aby tym razem Apple zaakceptowało produkt. Ponadto, celem jest wydanie Rewound jako aplikacji internetowej i wersji na Androida. Niestety, mimo tych zapewnień, dalszy rozwój projektu nie jest pewny – niewykluczone, że po drodze pojawią inne utrudnienia, a także brak zgody ze strony Apple.

źródło: Medium, The Verge