Przydatne: aplikacja YouTube z wbudowanym pilotem

Ułatwienia, jakie raz za razem wydają deweloperzy aplikacji, to świetna sprawa. Nowe funkcje pomagają nam szybciej przemieszczać się po interfejsie i docierać do kluczowych funkcji. Tym razem trzeba pochwalić Google’a, który dodał użyteczną nowość do YouTube’a.

Gigant z Mountain View wdraża kolejne innowacje, które mają sprawić, że komfort nawigowania telewizorem z poziomu aplikacji będzie jeszcze większy. Nowy pad kierunkowy pomoże wszystkim tym, którzy chcą nawigować po interfejsie swojego smart TV. W pewnym sensie można powiedzieć, że jest to rozwinięcie potencjału Chromecasta, gdzie firma już długiego czasu stara się jak najbardziej iść na rękę użytkownikom, umożliwiając im bezproblemowe streamownie treści ze swojego smartfona.

Wirtualny pilot, bo chyba właśnie w ten sposób trzeba określać nową funkcję, jest wdrażany przez producenta stopniowo. Z tego względu, nie bądźcie zdziwieni, jeśli jeszcze nie możecie cieszyć się tą funkcją. Być może będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość, jednak ostatecznie, YouTube w wersji 14.50.53 powinien trafić i do Was. Wiemy też, że producent stopniowo poszerza liczbę urządzeń, które są kompatybilne ze sterowaniem głosem z poziomu aplikacji.

Nowy model nawigacji sprawia wrażenie bardzo prostego, a jednocześnie całkiem przemyślanego. Dzięki temu połączeniu będziecie mogli z powodzeniem wchodzić w interakcje z każdym elementem interfejsu widocznym na dużym ekranie.

Wypada docenić nową funkcję. Żyjemy w czasach, kiedy wiele osób po prostu gubi się w pilotach do telewizora, dekodera i kilku innych, które zwykle leżą blisko siebie. Pozostaje mieć nadzieję, że Google dobrze rozwinie ten projekt i już niebawem dostaniemy uniwersalnego pilota, który z powodzeniem zdoła zastąpić część tych urządzeń.

