Aplikacja YouTube otrzyma nowe ustawienia domyślnej jakości wideo

Użytkownicy mobilnej aplikacji YouTube wkrótce zyskają większą kontrolę nad domyślną jakością odtwarzanych filmów. Nowe ustawienia pozwolą m.in. na zaoszczędzenie danych.

YouTube na smartfonach i tabletach oferuje funkcję oszczędzania danych, gdy nie korzystamy z sieci Wi-Fi. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji, podczas używania sieci komórkowej, filmy odtwarzane są w gorszej jakości. W każdym innym przypadku, aplikacja dobiera taką rozdzielczość, aby zapewnić sprawne ładowanie się wideo.

Jeśli chcemy ręcznie wybrać jakość, to musimy za każdym razem sięgać do ustawień podczas oglądania filmu. Nie jest to zbyt wygodne, szczególnie jeśli często nie odpowiada nam domyślna rozdzielczość wybrana przez aplikację. Na szczęście, wkrótce zostaną wprowadzone usprawnienia.

Zespół serwisu XDA Developers przejrzał kod YouTuba na Androida w wersji 15.12.33. Odkryto w nim, że Google pracuje nad nowymi domyślnymi opcjami jakości wideo. Użytkownik w ustawieniach będzie mógł zdefiniować, jakimi wytycznymi ma kierować się aplikacja podczas wyboru rozdzielczości.

Informacje dostarczone przez XDA Developers potwierdziła Jane Manchun Wong, specjalizująca się w inżynierii odwrotnej i prześwietlaniu aplikacji. Z opublikowanego zrzutu ekranu wynika, że YouTube otrzyma oddzielne ustawienia dla połączenia Wi-Fi i sieci komórkowej.

YouTube is reportedly working on “Video quality preferences” (via @xdadevelopers) and this is what it looks like https://t.co/DsJ7O0SoWh pic.twitter.com/xpt2x5zPKa

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 25, 2020