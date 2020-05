Funkcje czatu (RCS) w aplikacji Wiadomości od Google upodobnią się do Messengera

Od końca kwietnia Google sukcesywnie udostępnia użytkownikom w Polsce Funkcje czatu w swojej aplikacji do obsługi wiadomości SMS i MMS na system operacyjny Android. Pomimo ograniczonej funkcjonalności, wprowadzają one ogromną zmianę w sposobie komunikowania się ludzi między sobą. Amerykanie testują jednak nową funkcję, którą doskonale znają użytkownicy Messengera od Facebooka.

Co to są Funkcje czatu w aplikacji Wiadomości?

Udostępnianie Funkcji czatu rozpoczęło się w Polsce bez żadnego uprzedzenia. Od końca kwietnia 2020 roku kolejni użytkownicy smartfonów z Androidem sukcesywnie otrzymują powiadomienia w aplikacji od Google do obsługi SMS-ów i MMS-ów o możliwości włączenia tej funkcjonalności. Proces przebiega bardzo szybko, a w jego trakcie należy tylko potwierdzić swój numer telefonu.

Funkcje czatu opierają się na łączności internetowej (WiFi lub transmisji danych komórkowych, w zależności od sytuacji) i całkowicie zmieniają sposób komunikowania się pomiędzy uczestnikami rozmowy (są też dostępne czaty grupowe). Gdy są aktywne, użytkownicy otrzymują m.in. informację o wyświetleniu wiadomości i animację pokazującą, że ktoś w danej chwili odpisuje. Pozwalają również przesyłać pliki graficzne w wyższej rozdzielczości niż w przypadku MMS-ów (domyślnie do 105 MB, aczkolwiek można zmniejszyć tę wartość nawet do 2,0 MB bądź całkowicie wyłączyć).

Funkcje czatu z reakcjami na odebrane wiadomości

Kilku użytkowników serwisu Reddit, którzy mogą już korzystać z Funkcji czatu, zauważyło, że pojawiła się nowa opcja, pozwalająca zareagować na odebraną wiadomość. Do dyspozycji mają w sumie siedem emoji, m.in. kciuk w górę i w dół oraz buźkę roześmianą do łez, zaskoczoną i złą. Opcja ta jest doskonale znana na przykład osobom korzystającym z Messengera od Facebooka.

Co ciekawe, jeśli jedna osoba w konwersacji może korzystać z reakcji, a druga jeszcze nie, to ta ostatnia otrzyma powiadomienie, że jej rozmówca zareagował w dany sposób na jej wiadomość:

Na razie nie wiadomo, kiedy reakcje zostaną udostępnione wszystkim użytkownikom Funkcji czatu, bowiem na razie wygląda to na testy nowej funkcjonalności w aplikacji od Google. Gdy to się jednak już stanie, z pewnością będą ochoczo wykorzystywane przez uczestników konwersacji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Messengera.

Źródło: Reddit via Android Police