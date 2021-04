Apex Legends Mobile z pierwszymi szczegółami. Już wkrótce ruszy beta gry

O tym, że EA wraz ze studiem Respawn planują wydanie Apex Legends na urządzenia z Androidem i iOS, wiemy już od dawna. Nareszcie twórcy postanowili nie trzymać nas dłużej w niepewności i zdradzono pierwsze szczegóły Apex Legends Mobile.

Apex Legends Mobile — co wiemy?

Jak można było się spodziewać po jakości Apex Legends na Nintendo Switch — wersja mobilna tej gry to kompletnie oddzielny produkt, za który odpowiada specjalnie wydelegowany zespół Respawn Entertainment. Osobna wersja oznacza między innymi to, że gracze mobilni nie będą mogli zagrać w Apex Legends wraz z użytkownikami PC czy konsol — mamy więc tu do czynienia z sytuacją podobną do PUBG Mobile, a nie do Fortnite.

Twórcy obiecują, że ta nowa odsłona Apex Legends będzie wierna oryginałowi, a także że będzie to „najbardziej zaawansowana dotąd rozgrywka Battle Royale na smartfonie”. Spodziewać się więc możemy dopracowanego sterowania, stworzonego z myślą o ekranach dotykowych, a także przemyślanej optymalizacji — to ostatnie cieszy mnie najbardziej, zwłaszcza, gdy spojrzę na recenzowane ostatnio przeze mnie Apex Legends na Nintendo Switch.

Mobilna wersja gry oczywiście również będzie w pełni darmowa, ale oferować będzie kosmetyczne mikrotransakcje i przepustkę sezonową.





Apex Legends Mobile

Kiedy zagramy w wersję beta?

Jak informują tu twórcy — już wkrótce. Pierwsza seria otwartych beta testów zacznie się końcem tego miesiąca na urządzeniach z systemem Android, poczynając od takich regionów jak Indie i Filipiny. Później twórcy dodadzą do bety nowe regiony, a także udostępnią wersję iOS. Niebawem możemy spodziewać się startu specjalnej strony z newsletterem, który poinformuje nas o rozpoczęciu testów w Polsce.

Apex Legends dostępne jest obecnie za darmo na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Gra w niedalekiej przyszłości doczeka się również specjalnej wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S, na których to spodziewać się możemy rozgrywki w nawet 120 FPS!