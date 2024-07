Samochody z Android Automotive zyskają nowe funkcje. Kierowcy będą wniebowzięci

Samochodowy system opracowany przez Google stale wzbogaca się o nowe funkcje uprzyjemniające życie kierowcom. Firma wkrótce rozwinie możliwości komunikacyjne Android Automotive.

Czym jest Android Automotive?

Aby nie było w tym miejscu niedomówień – Android Auto to nie do końca to samo co Automotive. Pierwszy termin odnosi się do aplikacji umożliwiającej przeniesienie funkcji smartfona z systemem Google na wyświetlacze znajdujące się w samochodzie. W ten sposób możemy korzystać z aktualnej nawigacji, streamingu muzyki czy wysyłania wiadomości. Automotive to natomiast system operacyjny wbudowany w samochodową konsoletę.

Mogłoby się wydawać, że funkcje pomiędzy obydwoma rozwiązaniami są niemal identyczne. Okazuje się, że nie do końca. Na potrzeby tekstu skupmy się tylko na jednym, czyli komunikacji z innymi ludźmi. Android Auto umożliwia odczytywanie i wysyłanie wiadomości. Odbywa się to oczywiście w ograniczony sposób – wklepywanie pojedynczych literek na dotykowym ekranie w trakcie jazdy brzmi jak Top 3 czynności, którymi doprowadzimy do wypadku.

Co się tyczy Automotive, ten nie ma obecnie żadnej możliwości, abyśmy korzystali z komunikatorów. Ci, którym brakuje tej funkcji w systemie, wkrótce dostaną niemały prezent od Google.

Komunikatory i VoIP wkrótce w Automotive

Jak podaje serwis Android Authority, Google chce otworzyć Automotive na kategorię „Komunikacja” ze sklepu Play. Tym samym w samochodach wyposażonych w ten system pojawiłaby się możliwość instalacji oprogramowania związanego z wysyłaniem wiadomości. Co więcej, przewidziana jest również opcja korzystania z usług opartych na VoIP. Dzwonienie z wykorzystaniem internetu zawita też do Android Auto.

To, jak ostatecznie będzie wyglądało wysyłanie wiadomości oraz VoIP, zależy częściowo od producentów samochodów. Android Automotive to system oparty na zasadach open-source, więc firmy mogą korzystać z niego jako bazy i wprowadzać pewne zmiany we własnym zakresie.

Mocnym ograniczeniem będzie z pewnością interfejs. Korzystanie z ustalonych przez giganta z Mountain View wzorców sprawia, że aplikacje są do siebie podobne, przez co kierowcom łatwiej jest po nich nawigować. Poza tym podobne UI zmniejszają prawdopodobieństwo wywołania błędu w systemu, co podczas jazdy byłoby mocno niepożądane. Miejmy nadzieję, że pełna i dopracowana dokumentacja pojawi się już wkrótce, a samochody z Android Auto i Automotive umożliwią kierowcom kontakt z innymi – bez rozpraszania uwagi w trakcie jazdy.