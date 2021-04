Hibernacja aplikacji w Androidzie 12 może stać się jedną z najbardziej przydatnych nowości

Android 12 powoli odkrywa przed nami karty, sprawiając, że układanka z nowymi funkcjami zaczyna stopniowo składać się w całość. Jedną z ciekawych zmian w systemie, ma być automatyczne hibernowanie nieużywanych aplikacji.

Hibernacja aplikacji w systemie Android 12

Niewiele znam osób tak poukładanych i na tyle przykładających uwagę do tego, jakie aplikacje mają zainstalowane na smartfonie, by pamiętały o regularnym usuwaniu tych programów, których nie używają od dłuższego czasu. Sam łapię się na tym, że zaglądając do szuflady z aplikacjami, odnajduję na liście apek coś, czego nie otwierałem już całe miesiące.

Oczywiście nie zawsze najlepszym wyjściem jest usunięcie dawno nieużywanej aplikacji. Bywa, że zatrzymanie jej jest w dalszej perspektywie praktyczne, ale do czasu ponownego użycia mogą irytować nas niepotrzebne powiadomienia czy po prostu, program będzie nam zużywał cenne zasoby – np. pracował w tle czy zajmował miejsce. Tego typu aplikacjami ma zająć się nowa funkcja Androida 12.

W nowym systemie, długo nieużywane apki będą miały automatycznie wycofywane pozwolenia na korzystanie z takich czujników jak mikrofon czy moduł GPS – w Androidzie 11 można to zrobić manualnie. Wstrzymanie wyświetlania powiadomień z aplikacji też nie jest trudną operacją w aktualnej wersji systemu Google, więc Android 12 nie będzie pod tym względem wyjątkowy. Jednak nowa funkcja, podczas przenoszenia aplikacji do hibernacji, usunie także jej pliki tymczasowe, zwalniając miejsce w pamięci urządzenia.

Co prawda samo usuwanie zbędnych plików pewnie nie zrobi różnicy posiadaczom urządzeń z większą pamięcią wewnętrzną, ale niektórzy właściciele budżetowych smartfonów mogą się z tej opcji ucieszyć.





Hibernacja aplikacji w Androidzie 12 (fot. XDA Developers)

Android 12 – kiedy?

Do premiery nowego systemu Google jeszcze daleka droga. Aktualnie jedynie deweloperzy mają możliwość testowania „surowego” Androida 12. Kiedy ruszy program otwartych wersji beta, co powinno stać się wkrótce, więcej użytkowników będzie miało dostęp do eksperymentalnych funkcji systemu. Nie jest powiedziane, że wszystkie z nich trafią do finalnej edycji Androida 12, która nie zyskała jeszcze oficjalnej daty premiery. Spodziewamy się, że będzie to gdzieś we wrześniu lub na początku października.

Do czasu ogłoszenia Androida 12 jeszcze wiele rzeczy zostanie ujawnionych, więc ostateczna wersja systemu nie powinna być dla nas żadnym zaskoczeniem.