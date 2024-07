AMD było bliskie bankructwa. Pomogło… PlayStation

AMD było bliskie zbankrutowania? Świat obiegła informacja, która niejako potwierdza, że gdyby nie PlayStation, to dziś na rynku mogłoby już nie być „czerwonych”. O co dokładnie chodzi i jak blisko było tego, żeby amerykańska firma zbankrutowała?

AMD mogło zbankrutować

AMD, przedsiębiorstwo założone w 1969 roku i mające siedzibę w Santa Clara, rozpoczęło swoją historię od produkcji układów logicznych, a po 6 latach również pamięci RAM. Obecnie znamy „czerwonych” głównie z kart graficznych, które rywalizują z układami Nvidii. „Wojna” fanów „zielonych” oraz „czerwonych” na forach internetowych jest niemal tak samo legendarna jak Xbox vs. PlayStation czy Android vs. iOS.

Dzisiaj amerykański gigant jest niekwestionowanie jedną z największych firm technologicznych na świecie, produkując m.in. mikroprocesory, chipsety i karty graficzne, ale jeszcze dekadę temu istniało realne zagrożenie, że firma zniknie z rynku. W 2013 roku AMD ogłosiło wezwanie do zapłaty, potwierdzając tym samym stratę netto w wysokości 83 milionów dolarów, a także malejący przychód rok do roku w wysokości aż 2%.

PlayStation 4 na ratunek AMD

Renato Fragale, ówczesny kierownik „zespołu rozwoju produktu dla Sony PlayStation 4” potwierdził, że udana premiera tej konsoli „pomogła AMD uniknąć bankructwa”. PS4 sprzedało się w ponad 117 milionach egzemplarzy i niewątpliwie było jedną z najbardziej udanych premier urządzeń tej firmy. Tak duża sprzedaż pomogła odzyskać stabilność amerykańskiej korporacji.

Po wprowadzeniu na rynek PlayStation 4, amerykańskie przedsiębiorstwo zwiększyło swój przychód rok do roku o 4%, osiągając go na poziomie 5,51 miliarda dolarów netto i tym samym uniknęło bankructwa. Dla graczy jest to niewątpliwie dobra wiadomość, gdyż monopol Nvidii nie byłby niczym dobrym, a tak w momencie, gdy dwie firmy mocno rywalizują o jeden rynek, napędza to je do jeszcze lepszego rozwoju.

Obecnie AMD, oprócz kart graficznych, świetnie radzi sobie również w segmencie handheldów, ale gdyby dekadę temu firma zbankrutowała, dziś moglibyśmy być w zupełnie innym, gorszym miejscu. PlayStation 5, które również korzysta z układu AMD, nie jest na razie takim samym sukcesem jak PS4, ale to nie oznacza, że znów amerykańska korporacja jest w tarapatach – na razie jej fani mogą spać spokojnie. Szczególnie że firma zaledwie kilka tygodni temu zaprezentowała najnowsze procesory z serii Ryzen. W lipcu na rynku zadebiutują aż cztery modele z tej serii, a więcej o tym możecie przeczytać w podlinkowanym artykule. :)