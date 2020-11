Allegro motywuje sprzedawców, żeby wysyłali przesyłki szybciej. Pieniężnie

Allegro postanowiło zmienić zasady Allegro Smart! dla sprzedawców. Od 4 stycznia nie będą oni mogli kompletnie za darmo nadawać przesyłek w Paczkomatach InPost. No, chyba że się pospieszą.

Zmiany na Allegro dotkną głównie sprzedawców

Najważniejszą nowością, jaką zauważą (albo i nie) kupujący, to nowa kategoria w serwisie Allegro: Telemedycyna. To tam zaopatrzymy się w vouchery na usługi medyczne. Najważniejsze modyfikacje serwis przejdzie głównie od strony przeznaczonej dla sprzedających.

Allegro Smart! to dobra rzecz, głównie dla kupujących

Oprócz pomniejszych ogłoszeń, takich jak wycofanie z oferty inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt (dla ciekawskich lista tutaj) i dodanie wspomnianej kategorii Telemedycyny, mamy jedną, bardzo przydatną rzecz, która wchodzi w życie już od 4 grudnia. Jeśli sprzedaż prowadzono przez Allegro Lokalnie, nie będzie trzeba przechodzić na stronę InPostu, żeby wygenerować etykietę nadawczą dla Paczkomatu. Wszystko załatwimy na stronie Allegro, a opłata za przesyłkę zostanie dodana do naszego rozliczenia z serwisem.

Druga ważna rzecz będzie dostępna od 14 grudnia. Jeśli prowadzimy sprzedaż przez Allegro w firmie, i zajmują się tym różni pracownicy, można będzie nadać im odrębne poziomy dostępu do funkcji. Zdecydujemy, komu przydzielić dostęp do formularza wystawiania, zakładki Moje ofert czy Zamówień.

Nie chcesz płacić za wysyłkę? Bądź szybki

Allegro do tej pory oferowało sprzedawcom darmowe wysyłki przedmiotów metodą Allegro Paczkomaty InPost, o ile tylko korzystali oni z Allegro Smart! Jednakże od 4 stycznia 2021 roku to się zmieni. Serwis zamierza ponownie przerzucić niewielką część kosztów na sprzedawców. Do ich rachunku doliczane będą opłaty:

0,99 złotych dla zamówień poniżej 100 złotych

1,99 złotych dla zamówień od 100 złotych w górę

Sprzedawcy mają jednak szansę „uciec” od tych kosztów, otrzymując bonus od Allegro za szybką dostawę przesyłek. Będzie on przyznawany w wysokości poniesionych kosztów oraz zależny od metody wysyłki. Dokładne szczegóły zawarte są na stronie Allegro.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Sprzedający będzie musiał spełnić kilka warunków, jeśli chce otrzymać bonus:

uczestniczyć w programie Allegro Smart!

zadeklarować czas wysyłki: natychmiast lub do 24 godzin

mieć ustawioną godzinę szybkiej wysyłki dla przewoźnika, który realizuje dostawę danego zamówienia

mieć doskonałą historie wysyłek z ostatnich 30 dni – minimum 95% zamówień złożonych przed godziną wysyłki, powinno być nadanych jeszcze tego samego dnia

wysłać zamówienie w dniu jego złożenia, a jego pierwsza próba doręczenia ma nastąpić następnego dnia kalendarzowego

Zwłaszcza wypełnienie tego ostatniego wymogu będzie niełatwe, jeśli nasz przewoźnik nie ma najlepszej renomy, jeśli chodzi o szybkie dostarczanie przesyłek.

Od przyszłego roku sprzedawcy, którzy nie będą chcieli ponosić opłat za nadania do Paczkomatów w Allegro Smart! będą musieli zagęszczać ruchy

Opłaty za nadania do Paczkomatów nie uderzą sprzedawców jeszcze w tym roku. Program Szybkich Dostaw rusza w Allegro w tym samym terminie, co zmiany w cenniku nadań Allegro Smart! Na pewno jednak skłoni firmy do tego, by sprężać się z wysyłką. Jeśli dane przedsiębiorstwo nadaje każdego dnia dziesiątki przesyłek, oszczędności na nich mogą być warte przyspieszenia łańcucha nadań.