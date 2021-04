Masz słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro? Pobierz aktualizację oprogramowania – spodoba ci się

Galaxy Buds Pro to bezprzewodowe słuchawki Samsunga, którym niewiele brakowało do ideału. W naszej recenzji otrzymały wysoką notę, a dzięki aktualizacji stają się jeszcze odrobinę lepsze.

Galaxy Buds Pro z rysą na szkle

Najlepsze słuchawki True Wireless od Samsunga miały kilka rzeczy, do których trzeba było się przyzwyczaić. Na przykład, jeśli chodzi o sterowanie, to dotąd nie było możliwości przypisania gestu podwójnego tapnięcia w słuchawkę do dowolnej akcji. Był on „na sztywno” połączony z przeskakiwaniem do kolejnego/poprzedniego utworu. To tym bardziej irytujące, że by zwiększyć lub zmniejszyć głośność, należało dotknąć panelu na słuchawce i chwilę go na nim przytrzymać. Ten drugi gest można było przyporządkować także innym akcjom, ale właśnie regulacja głośności miała najwięcej sensu.

Użytkownicy Galaxy Buds Pro mieli więc cichą nadzieję, że Samsung się nad nimi zlituje i udostępni możliwość mapowania gestu dwukrotnego dotknięcia w słuchawkę – zwłaszcza, że właściciele tańszych Galaxy Buds+ mają taką opcję praktycznie od początku.

Samsung Galaxy Buds Pro (źródło: Samsung)

Zbawienie w 2 MB kodu

Samsung rozpoczął proces aktualizacji słuchawek Galaxy Buds Pro w Korei Południowej. Jest więc szansa, że lada moment wersja oprogramowania układowego R190XXU0AUD5 zacznie być rozsyłana także wśród właścicieli słuchawek w innych krajach. Warto na taki wypadek mieć najnowszą wersję aplikacji Galaxy Buds Pro Plugin (aktualna ma oznaczenie 2.0.21042351). Co zmienia paczka ważąca niewiele ponad 2 MB?

Przede wszystkim, pojawia się funkcja Double Tap Earbud Edge. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że nareszcie można dowolnie przyporządkować gest podwójnego tapnięcia w panel dotykowy słuchawki. Oczywiście wielu pierwsze, co zrobi, to podepnie ten skrót do regulacji głośności. W ten sposób można zwolnić funkcję przyciśnięcia i przytrzymania panelu dotykowego, i użyć tego gestu na przykład do przełączania trybów ANC.

Oprócz powyższej zmiany, changelog aktualizacji wymienia dwie pomniejsze poprawki w kodzie, poprawiające stabilność działania oprogramowania. Kiedy tylko aktualizacja pojawi się na Waszych słuchawkach, nie wahajcie się jej pobrać!