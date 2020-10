Acer wprowadza nowe laptopy TravelMate i Chromebooka ze Snapdragonem

Tajwańczycy zaprezentowali linię laptopów Acer TravelMate, a także swojego pierwszego Chromebooka wyposażonego w procesor Snapdragon 7c.

Laptopy Acer TravelMate

Jak zaznacza producent w oficjalnym komunikacie prasowym, seria TravelMate skierowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw i użytkowników biznesowych. Właśnie dołączają do niej trzy nowe urządzenia – konwertowalny notebook z ekranem dotykowym TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51), mocny laptop dla tych, którzy preferują tradycyjne modele z klapką TravelMate P4 (TMP414-51) oraz TravelMate P2 (TMP214-53), czyli trwały notebook z wystarczającą liczbą portów i wystarczającym akumulatorem, aby poradzić sobie w wielu różnych zadaniach.

TravelMate Spin P4 (fot. Acer)

Laptopy Acer TravelMate wyposażone są w procesory Intel Core 11. gen., które współpracują z grafiką Iris Xe. Opcjonalnie dostępna jest karta graficzna NVIDIA GeForce MX350. Użytkownik otrzymuje ponadto do 32 GB DDR4 RAM i pamięć na dane do 1 TB SSD. Zaletą jest również czas pracy – TravelMate Spin P4 i TravelMate P4 mają zapewnić do 15 godzin, podczas gdy TravelMate P2 działa do 13 godzin.

Ponadto, urządzenia TravelMate Spin P4 posiadają odporny na zarysowania, 14-calowy wyświetlacz dotykowy Full HD, pokryty szkłem Corning Gorilla Glass. Dzięki specjalnie zaprojektowanym zawiasom, można go obracać o 360 stopni – tryb laptopa, tryb podstawki, tryb namiotu lub tryb tabletu. TravelMate Spin P4 waży 1,53 kg, TravelMate P4 1,45 kg i ma mniej niż 18 mm grubości. Natomiast TravelMate P2 to 1,62 kg i obudowa o grubości 20 mm.

TravelMate P4 (fot. Acer)

Notebooki TravelMate Spin P4 zostały zbudowane zgodnie ze standardami MIL-STD-810G i zawierają szereg rozwiązaniach, mających poprawić ich odporność na ewentualne uszkodzenia. Wśród należy wymienić klawiaturę odporną na zalania i narożniki amortyzujące wstrząsy, dzięki którym są wstanie wytrzymać różne wstrząsy, np. podczas transportu.

Wszystkie trzy modele są wyposażone w modem Intel Wi-Fi 6 (Gig+), a także wspierają łączność 4G LTE z obsługą eSIM.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Ceny przedstawiają się następująco:

TravelMate P2 – 759 euro, w sprzedaży od listopada,

TravelMate P4 – 899 euro, w sprzedaży od listopada,

TravelMate Spin P4 – 999 euro, w sprzedaży od listopada.

Acer Chromebook Spin 513 – laptop z Chrome OS i procesorem Snapdragona

Kolejna propozycja Acera skierowana jest dla osób, które poszukują mobilnego laptopa działające pod kontrolą Chrome OS. W modelu Chromebook Spin 513 postawiono na platformę Snapdragon 7c z ośmiordzeniowym układem Qualcomm Kryo 468. Za przetwarzanie grafiki odpowiada natomiast Adreno 618. Do tego dochodzi 8 GB RAM i dysk o pojemności 128 GB.

Chromebook posiada 13,3-calowy, dotykowy wyświetlacz Full HD, który został wykonany w technologii IPS. Za jego ochronę odpowiada warstwa szkła Gorilla Glass. Producent wśród zalet wymienia długi czas pracy – do 14 godzin bez konieczności sięgania po ładowarkę. Do tego dochodzi opcjonalna obsługa łączności 4G, która powinna przydać się, gdy użytkownik nie może połączyć się z siecią Wi-Fi.

Zaletą podczas podróży, oprócz wspomnianego przed chwilą wbudowanego modemu 4G, będzie niewielka waga – Chromebook Spin 513 waży mniej niż 1,2 kg. Obudowa w najgrubszym miejscu ma 15,55 mm.

Para zawiasów 360 stopni zapewnia użytkownikom cztery tryby pracy – podstawowy, tabletu, namiotu i podstawki. Acer Chromebook Spin 513 w Europie pojawi się w styczniu 2021 roku, a jego cena ma wynosić 429 euro.