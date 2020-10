Acer pokazał nowe laptopy. Wśród nich model od Porsche Design

Do oferty Acera dołączają nowe laptopy. Model stworzony wraz z Porsche Design, Swift 3X mający sprawdzić się w podróży czy Spin 5 z dotykowym wyświetlaczem.

Porsche Design Acer Book RS

Pierwszy laptop, któremy się przyjrzymy, to efekt współpracy tajwańskiej firmy z Porsche Design. Wyróżnia się on atrakcyjnym i minimalistycznym wzornictwem. Elegancka obudowa, która jak najbardziej może się podobać, została wykonana z metalu. Całość waży 1,2 kg.

Urządzenie, będące wysokiej klasy notebookiem, charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Klientów powinien przyciągnąć nie tylko wygląd, ale również zastosowana specyfikacja.

Użytkownik otrzymuje do dyspozycji 14-calowy wyświetlacz Full HD IPS, który zapewnia 100% pokrycie gamy kolorów sRGB i chroniony jest warstwą szkła Gorilla Glass. Na pokładzie mamy procesor Intel Core i7 11 gen., układ graficzny NVIDIA GeForce MX350 i 16 GB RAM. Akumulator ma zapewnić nawet do 17 godzin pracy, a dzięki funkcji szybkiego ładowania, wystarczy 30 minut, aby zyskać 4 godziny działania bez ładowarki.

Laptop został wyceniony na 1799 euro. W ramach współpracy Acera i Porsche Design powstał również zestaw akcesoriów – myszka (99 euro), podkładka pod myszkę i pokrowiec na laptop. Cały zestaw akcesoriów będzie można kupić za 299 euro.

Acer Swift 3X – laptop idealny do pracy podczas podróży

Jak podaje producent, Swift 3X jest wyposażony w nowe rozwiązanie graficzne Intel Iris Xe MAX, które w połączeniu z procesorami Intel Core 11. gen., ma zaoferować kreatywnym użytkownikom, takim jak fotografowie czy twórcy na YouTube, odpowiednią wydajność podczas podróży.

Swift 3X waży 1,37 kg i ma całkiem smukłą obudowę. Mimo tego, w środku udało się zmieścić akumulator mający zapewnić do 17,5 godziny pracy, a w razie potrzeby można go również szybko naładować – dodatkowe cztery godziny użytkowania w zaledwie 30 minut. Wyświetlacz ma 14 cali, wykonany jest w technologii IPS i oferuje rozdzielczość Full HD.

Za przewodową i bezprzewodową łączność z internetem i innymi urządzeniami odpowiadają: Intel Wi-Fi 6 (Gig), USB-C, Thunderbolt 4 i USB 3.2 Gen 2. Laptop w Europie zadebiutuje w listopadzie w cenie od 849 euro.

Acer Spin 5 – laptop z dotykowym ekranem

Model Spin 5 to konwertowalny notebook (zawiasy 360 stopni) z ekranem dotykowym. Możliwa jest więc praca zarówno w trybie laptopa, jak i tabletu. Obudowa jest lekka (1,2 kg) i dość smukła (14,9 mm).

Ekran pokryty jest szkłem Gorilla Glass, co powinno zapewnić mu wyższą odporność na ewentualne zarysowania. Jego proporcje wynoszą 3:2 i jest wykonany w technologii IPS. Współpracuje on z rysikiem Acer Active Stylus. Sercem jest procesor Intel Core i7 11. gen., a za przetwarzanie obrazu odpowiada grafika Iris Xe.

W pełni naładowany akumulator ma wystarczyć na 15 godzin pracy. Warto jeszcze wspomnieć, że Spin 5 to także USB typu C/Thunderbolt 4, Killer 1650 Wi-Fi i podobno dobre głośniki. Laptop zadebiutuje w Europie w grudniu i będzie dostępny od 1099 euro.

Acer Spin 3 – laptop, który może być także tabletem

Tajwańczycy reklamują ten model z wykorzystaniem dwóch słów – przenośny i lekki. Spin 3 to 13,3-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 16:10, który może poszczycić się wysoką rozdzielczością WQXGA (2560×1600 pikseli). Górna pokrywa obraca się o 360 stopni, dając możliwość pracy w trybie tabletu.

Laptop jest ponadto wyposażony we wbudowany aktywny rysik Acer z 4096 poziomami czułości na nacisk. Podobnie jak Spin 5, mniejszy Spin 3 oferuje najnowsze procesory Intel Core 11. gen. z grafiką Iris Xe. Do tego dochodzą szybkie dyski SSD, para złączy USB Type-C z Thunderbolt 4 oraz Wi-Fi Killer 1650.

Spin 3 pojawi się w sprzedaży w listopadzie, a jego ceny mają startować od 899 euro.

Acer Aspire 5 – laptop, który sprawdzi się w różnych zastosowaniach

Użytkownik otrzymuje procesor Intel Core 11. gen, z grafiką Iris Xe, a opcjonalnie dostępna jest karta graficzna NVIDIA GeForce MX450. Taki zestaw powinien zapewnić zadowalającą wydajność w wielu zadaniach, także tych bardziej profesjonalnych.

Ekrany oferuje rozdzielczość Full HD i został wykonany w technologii. Jego stosunek do obudowy wynosi ponad 80%. Całkiem interesująco wypada również wnętrze obudowy – do 24 GB RAM i pamięć na dane do 1 TB (M.2 PCIe SSD) i do 2 TB HDD.

Laptop zadebiutuje w listopadzie i będzie dostępny w trzech różnych rozmiarach – 14 cali, 15,6 cala i 17,3 cala. Ceny mają startować od 599 euro.