Nintendo Switch Online – gry z N64 trafią do usługi jeszcze w październiku

Nintendo wysypało się z informacji na temat zbliżającego się rozszerzenia ich płatnego abonamentu. Expansion Pack, bo tak został nazwany dodatek do subskrypcji Switch Online, będzie w sobie zawierać dodatkowe gry z konsol Nintendo 64 oraz SEGA Mega Drive.

Dodatkowe gry w Nintendo Switch Online

W obecnej chwili, subskrypcja giganta z Kyoto kosztuje 80 złotych rocznie. Jej główną zaletą jest odblokowanie sieciowej zabawy w każdej produkcji na Nintendo Switch, mającej tryb multiplayer. To jednak nie wszystko, ponieważ w cenie subskrypcji znajdują się także gry ze starszych konsol właściciela platformy – NES oraz SNES. Lista jest co jakiś czas aktualizowana, więc to z pewnością gratka dla osób, które chcą legalnie poznawać klasykę gier.

Teraz jednak Nintendo proponuje rozszerzenie dla swojej usługi. Osobliwe DLC poszerzy usługę o produkcje z SEGA Mega Drive oraz Nintendo 64 – dwóch już nieco zapomnianych, lecz uwielbianych platform.

Spójrzcie tylko na poniższe grafiki – w usłudze pojawi się sporo atrakcji dla fanów gier retro. Co najważniejsze, dalej nie znamy ceny Expansion Pack. Usługa zadebiutuje pod koniec października, więc cena też pojawi się wkrótce.

Expansion Pack rozszerzy usługę o potężną liczbę gier. A to jeszcze nie wszystkie produkcje, jakie Nintendo ma w planach.



Jak retro, to na odpowiednich padach

Z tej okazji, Nintendo również przygotowało dwa całkowicie nowe, bezprzewodowe kontrolery dla Switcha. Pady wzorowane na tych do N64 oraz SEGA Mega Drive będą dostępne do zakupu jedynie dla posiadaczy dodatkowej subskrypcji. Jako fan starszych gier, muszę przyznać iż ogrywanie Super Mario na joyconach nie jest najbardziej immersyjnym doświadczeniem. Cena nowych padów wyniesie 50 dolarów za sztukę.

Kto jak to, ale Nintendo umie grać na nostalgii graczy

Warto zaznaczyć, że w przyszłości w usłudze mają pojawić się takie produkcje jak: Banjo & Kazooie, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X, Mario Golf, Kirby 64: The Crystal Shards, Paper Mario, and Pokémon Snap. Co ważne, każdą z dostępnych w usłudze będzie można uruchomić w standardzie NTSC, najlepszym dostępnym w przypadku gier na starsze platformy. Nic tylko czekać na cenę usługi!