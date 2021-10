Oto, jak zegarek Apple Watch series 7 wygląda na żywo

Dopiero, co informowaliśmy o potencjalnej dacie rynkowego debiutu Apple Watch series 7, a dzisiaj nie dość, że została ona potwierdzona, to dodatkowo do sieci trafiły zdjęcia nowego urządzenia. Zgodnie z tym, co wiedzieliśmy wcześniej, rewolucji nie ma – ale jest lepiej niż na renderach.

Apple Watch series 7 – dostepność i wygląd

Apple, za pośrednictwem komunikatu prasowego, potwierdziło dzisiaj, że przedsprzedaż Apple Watch series 7 rozpocznie się 8 października – zgodnie z wcześniejszymi plotkami. Zainteresowani będą mogli złożyć swoje zamówienia tego dnia od godziny 14.00 czasu polskiego.

Z kolei specyfikacja Apple Watch series 7 nadal pozostaje w dużym stopniu niewiadomą. Nie jest nią już natomiast realny wygląd urządzenia. Dotychczas widzieliśmy nowy smartwatch na grafikach dostarczonych przez producenta. Owszem, wyglądają one nieźle, ale zdarzało się już przecież, że realny projekt urządzeń odbiegał od renderów.

Uczciwie jednak muszę przyznać, że Apple pod tym względem jest fair – zamiast nieprecyzyjnych grafik ucieka się co najwyżej do drobnych sztuczek (przykładowo z tapetą ukrywająca notcha).

MacRumors dotarł do zdjęć, które początkowo zostały opublikowane na facebookowej grupie entuzjastów Apple. Fotografie te, tak jak szybko się tam pojawiły, tak samo szybko stamtąd zniknęły. W Internecie nic jednak nie ginie, więc na kilka dni przed sklepowym debiutem zegarka, poznajemy rzeczywisty wygląd Apple Watch series 7.

Trzeba przyznać, że nowy design da się od razu zauważyć – większy wyświetlacz, wypełnia niemal cały front urządzenia. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. O ile rendery tego nie oddają, to realne zdjęcia robią wrażenie. Zapewne zostanie ono spotęgowane, kiedy zestawi się nowy inteligentny zegarek giganta z Cupertino z jego poprzednią wersją.

Aby poznać więcej szczegółów, musimy się jednak uzbroić jeszcze w chwilę cierpliwości. W piątek – 8 października – rozpocznie się przedsprzedaż, a już 15 października zegarek pojawi się na sklepowych półkach. Cena Apple Watch series 7 będzie startować od 399 dolarów, a w ofercie będą dostępne również równolegle modele Apple Watch SE (279 dolarów) i Apple Watch series 3 (199 dolarów).