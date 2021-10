Wiemy, kiedy Apple Watch series 7 trafi do sprzedaży

W zeszłym miesiącu, podczas konferencji Apple, poznaliśmy nie tylko nową generację iPhone’ów 13, ale też iPady i zegarek Apple Watch series 7. Smartfony i tablety nie tylko są dostępne w sprzedaży, ale realizowane są już również ich zamówienia. Odmienna sytuacja ma miejsce ze smartwatchem – ten, według zapowiedzi producenta, ma być dostępny „jesienią”. Wiele wskazuje na to, że czas oczekiwania dobiegł końca – najnowsze informacje sugerują, że przedsprzedaż Apple Watch series 7 rozpocznie się już w przyszłym tygodniu.

Apple Watch series 7 nie przyniósł rewolucji

Co do tego, że smartwatch giganta z Cupertino jest bestsellerem w świecie wearables, nikogo nie trzeba przekonywać. Statystyki nie kłamią – Apple nie ma żadnej konkurencji. Nic w tym jednak dziwnego, w końcu to świetne urządzenie i w zasadzie „jedyny słuszny” wybór dla użytkowników iPhone’ów. W związku z tym należy przypuszczać, że Apple Watch series 7 również odniesie sprzedażowy sukces.

Reklama

Najnowsze wcielenie zegarka miało przynieść wizualną rewolucję – większy ekran i płaskie krawędzie. Ze stylistyki zbliżonej do tej, jaką znajdziemy w nowych iPhone’ach czy iPadach, nic nie wyszło. Apple Watch series 7 otrzymał co prawda większy ekran, ale ma wciąż zaokrąglone boki. Stylistycznie to nadal dobrze rozpoznawalny smartwatch Apple.

(fot. Matt Talks Tech, AppleTrack)

Większe ekrany to zasługa nowych, większych rozmiarów zegarków. Podstawowy wariant ma 41 mm (wcześniej 40 mm), a model większy jest w rozmiarze 45 mm (wcześniej 44 mm). Zmiany te sprawiły, że w siódmej generacji smartwachy znajdziemy największe do tej pory wyświetlacze wraz z najmniejszymi otaczającymi je ramkami. To w opinii wielu jednak dość małe zmiany – liczono na rewolucję wzornictwa.

Niezależnie od tego, że nie doszło tutaj do znaczących zmian, to nowy Apple Watch series 7 i tak stanie się hitem sprzedaży. Od chwili prezentacji klienci pozostawali jednak w niewiedzy, kiedy to będą mogli nabyć nowy smartwatch. Wygląda na to, że czas oczekiwania dobiegł końca.

Apple Watch series 7 w przedsprzedaży już w przyszłym tygodniu

AppleTrack dotarł do korespondencji działu obsługi klienta Hermes – marki produkującej eksluzywne akcesoria dla urządzeń Apple. Z wiadomości wynika, że nowy Apple Watch series 7 będzie dostępny w przedsprzedaży od 8 października.

Informacje są zgodne z tymi, do których z kolei dotarł FronPageTech. Według nich, najnowszy inteligentny zegarek giganta z Cupertino ma być dostępny do kupienia już w przyszłym tygodniu, a dostawy mają rozpocząć się w połowie października.

Wygląda więc na to, że wszyscy zainteresowani już za niespełna tydzień będą mogli złożyć swoje zamówienia na najnowszy model. Wraz z pierwszymi dostawami okaże się jednak czy obietnice Apple zostaną spełnione, a najnowszy smartwatch faktycznie okaże się najlepszym modelem firmy. Jedyne co wiemy, to że cena zaczyna się od 399 dolarów.

Resztę specyfikacji poznamy dopiero w chwili debiutu – być może stanie się to już 8. października.