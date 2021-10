Cukierek albo psikus! Z okazji Halloween mnóstwo darmowej zawartości w DiRT 5

Ktoś wysoko postawiony w Codemasters musi uwielbiać święto duchów. Na miesiąc przed celebracją Halloween, DiRT 5 – gra startowa na konsole nowej generacji – doczekała się dość nietypowej aktualizacji, poświęconej kultowemu na całym świecie wydarzeniu.

Zabawa w DiRT 5 nie ma końca

Nie będę ukrywać, że DiRT 5 jest produkcją, do której od momentu premiery wracam stosunkowo często. Jej przyjemna, automatowa wręcz rozgrywka sprawia, że produkcja Codemasters jest idealnym tłem do relaksującego słuchania podcastów nocnymi godzinami.

Choć główna kampania wyścigowa już jest niesamowicie długa, to przez rok od premiery udało się Codemasters dodać cztery mniejsze drabinki wyzwań w DLC, zawierające zupełnie nowe trasy, samochody oraz legendarne, rajdowe malowania dla najbardziej kultowych maszyn.

Dlatego też nie jest dla mnie zaskoczeniem, iż Codemasters postanowiło przedwcześnie wykorzystać Halloween do promocji swojej potężnej już rozmiarami produkcji. W grze pojawił się bezpłatny zestaw elementów do trybu Playground, pozwalającego na tworzenie własnych torów przeszkód. Klasyczne horrorowe tropy, wiktoriańska architektura i mnóstwo, ale mnóstwo dyń. Wszystko po to, by Gymkhana w tych lokacjach była jeszcze bardziej przerażająca niż kiedykolwiek.

Pomieszanie neonu z gotykiem może w DiRT 5 zdziałać cuda

Nie tylko psikus, lecz i cukierek

Aktualizacja 6.01 do Dirt 5 to jednak nie tylko Halloween. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie gry, najnowszy patch przynosi również sporo zmian w globalnym oświetleniu wyścigów.

Gra Codemasters miała to do siebie, że czasami cienie i światła potrafiły być dorysowywane w oddali, co nie było najprzyjemniejszym doświadczeniem dla oka.

Globalna iluminacja uległa znacznej poprawie, dzięki kolejnej aktualizacji dla gry Codemasters

Szkoda, że tak ważna zmiana zajęła producentom sporo czasu. Z drugiej strony jednak, DiRT 5 – podobnie, jak poprzednie wyścigi od Codemasters – otrzymały od premiery mnóstwo wsparcia, przez co nie jest to już tak biedna produkcja, jak na początku.

Jeżeli jeszcze nie mieliście szansy zagrać, to pamiętajcie iż DiRT 5 jest dostępny w ramach usługi EA Play na starych i nowych konsolach PlayStation oraz Xbox, a także na komputerach PC. Płatne są jedynie dodatki, wchodzące w skład Year One Edition.