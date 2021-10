Szykujcie się łowcy potworów! Mamy datę premiery Monster Hunter Rise na PC oraz nowe materiały

Podczas Tokyo Game Show 2021 ujawniono, kiedy najnowsza część serii – Monster Hunter Rise – pojawi się na platformie Steam. Pokazano także świeżutkie materiały z przygotowywanych dodatków. Nadchodzi dobry rok dla łowców!

Inwazja potworów już blisko

Monster Hunter, seria gier RPG o polowaniu na potwory, do niedawna była popularna głównie w Japonii i wśród graczy konsolowych. Zmasowaną inwazję na resztę świata rozpoczął bardzo ciepło przyjęty Monster Hunter: World z 2018 – pierwsza część serii dostępna również na PC. Cztery lata później kolejny atak na komputery osobiste przypuści najnowsza część serii – Monster Hunter Rise.

Podczas Tokyo Game Show Capcom zdradził datę premiery Monster Hunter Rise, hitu Nintendo Switch tego roku, na komputerach osobistych. Dopakowany, bogatszy w zawartość młodszy brat Monster Hunter: World zawita na platformę Steam 12 stycznia 2022. Wersję demo tytułu zawierającą tryb solo oraz multiplayer, wszystkie 14 rodzajów broni i 3 questy fabularne będziemy mogli ograć już 13 października 2021 roku!

Na horyzoncie kolejne śmiertelne zagrożenie

Mało Wam newsów o potworach? Capcom ujawnił również co nieco informacji na temat najnowszego dodatku do Monster Hunter Rise. Jak zakomunikowali twórcy – rozszerzenie będzie masywne.

Monster Hunter Rise: Sunbreak wprowadzi do gry dużo zawartości endgame, na której brak w podstawce narzekali gracze. Dostęp do dodatku dostaniemy dopiero po spełnieniu 7-gwiazdkowego zadania Serpent Goddess of Thunder. Po jego wypełnieniu opuścimy hub z podstawki i udamy się w podróż do nowego regionu. Sunbreak wprowadzi również nowy tryb trudności zadań – Master Rank.

Tradycyjnie nowy dodatek to też nowe potwory – zmierzymy się z kilkoma bestiami znanymi z poprzednich części oraz z nowym przeciwnikiem – starszym smokiem Malzeno. Kiedy? Na razie twórcy zdradzili tylko, że w okolicach lata 2022 roku.

Festiwal kolaboracji Monster Hunter Rise w pełni

Capcom i seria Monster Hunter to też interesujące kolaboracje (wystarczy wspomnieć gościnny występ pewnego białowłosego jegomościa znad Wisły w Monster Hunter: World).

Podczas Tokyo Game Show ujawniono nadchodzące crossovery Monster Hunter Rise z… Sonic the Hedgehog oraz Ghosts n Goblins. O ile nie wiadomo jeszcze nic o kolaboracji z niebieskim jeżem, o tyle z drugiej jest już dostępny trailer.

Jako Sir Arthur zmierzymy się z potworami zamieszkującymi świat Monster Hunter Rise już 29 października 2021 roku.