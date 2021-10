Oprogramowanie w nadchodzących procesorach Intel Xeon będzie odgrywało szalenie ważną rolę

Producenci sprzętu komputerowego stosują wiele sztuczek w jednym celu – tak, aby jak najniższym kosztem stworzyć jak najbardziej zaawansowany sprzęt. Nie inaczej jest z procesorami Intela, który przez ostatnich 6 lat ulepszał swój autorski 14 nm proces litograficzny. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem fakt, że urządzenia do poprawnego działania potrzebują odpowiedniego sprzętu, jak i oprogramowania. Intel jest w trakcie prac nad nadchodzącymi procesorami Xeon, które będą jeszcze bardziej wykorzystywały moc software’u.

Przyszłe modele Intel Xeon zależne od software

Amerykański gigant technologiczny pracuje jednocześnie nad konsumenckimi procesorami Intel Alder Lake (dedykowanym komputerom, laptopom oraz tabletom), ale także serwerowymi Xeon Sapphire Rapids. Procesory mają być wytwarzane w 10 nm procesie litograficznym, podobnie jak obecna generacja serwerowych układów Intel Xeon Ice Lake – z tego względu na pewno będą wydajne energetycznie.

Nadchodzące, omawiane dziś układy Sapphire Rapids, mają otrzymać bardzo ciekawą funkcję, nazwaną SDSi. Producent, przy pomocy oprogramowania, będzie odblokowywał pewne funkcje procesora. Tak, to prawie, jak dodatek DLC do gry komputerowej, jednakże na ten czas nie mamy żadnych informacji, jakie będą to funkcje.

Jest to oczywiście bardzo dobry pomysł, bowiem aktualizacja może wnieść pewne poprawki, których nie trzeba wprowadzać sprzętowo – nawet przykładowo rok po zakupie układu, producent będzie mógł ulepszać swój CPU.

Funkcja oczywiście nie trafi do konsumenckich procesorów, tylko wyłącznie do serwerowych Intel Xeon. Ponadto, Niebiescy mają już pewne doświadczenie w tego typu rozwiązaniach. Najlepszym przykładem będzie technologia Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC), gdzie kilka nośnik NVMe tworzy jeden dysk. Funkcja nie była dostępna od razu, dopiero aktualizacja umożliwiła jej obsługę.

Procesory Intel Xeon Sapphire Rapids, oprócz omawianej opcji, mają otrzymać wsparcie kilku nowych instrukcji i specjalnych mikroukładów, przygotowanych pod różnego typu zadania. SDSi na pewno zredukuje liczbę wydanych procesorów, które mają na pokładzie tę samą liczbę rdzeni, a różnią się funkcjami, które producent może zaimplementować przy pomocy oprogramowania.