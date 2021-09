I to nazywa się promocja! Europa Universalis IV za darmo w Epic Games Store

Chyba większość graczy się ze mną zgodzi, że Europa Universalis IV to jedna z najważniejszych gier strategicznych XXI wieku, która natychmiastowo podbiła serca graczy na całym świecie. Jeśli nadal nie mieliście okazji zagrać w ten tytuł, to szczęście właśnie się od Was uśmiechnęło – EU4 możecie pobrać za darmo w sklepie Epic Games Store!

Europa Universalis IV za darmo w Epic Games Store!

W mojej opinii Europa Universalis IV to jedna z najlepszych gier w portfolio Paradoxu, która nadal cechuje się fenomenalną grywalnością, nieprzerwanie od swojej premiery z 2013 roku. Sukces gry potwierdza nadal ogromne zainteresowanie grą na platformie Steam — w chwili kiedy piszę ten tekst, w EU4 gra 20 000 ludzi!

Europa Universalis IV to strategiczna gra polegająca na kierowaniu jednego z wielu setek imperiów, na przestrzeni kilku wieków. Naszym planem — jak można się domyślić — jest takie pokierowanie swoim krajem, by ten stał się największą światową potęgą. Możemy podjąć się tego zadania zarówno w grze jednoosobowej przeciwko botom lub w rozgrywce wieloosobowej przeciwko żywym graczom z całego świata.

Największa zaleta gry? Tu trudno zdecydować mi się na jedną rzecz, ale sam wymieniłbym niezwykle rozbudowaną rozgrywkę, która dzięki swojej złożoności nie nudzi się nawet po wielogodzinnych partiach. A minusy? Tu również paradoksalnie wymieniłbym rozbudowaną rozgrywkę, ponieważ ta z perspektywy nowego gracza może przytłoczyć mnogością swoich opcji. Wierzcie mi jednak, że warto dać Europa Universalis IV szanse — to bardzo udana produkcja, którą pokochało mnóstwo graczy z całego świata.

Gra co prawda nie ma polskiej wersji językowej, ale w sieci bez problemu znaleźć można fanowskie (ale bardzo wysokiej jakości) spolszczenie do Europa Universalis IV. Produkcję tę bezproblemowo odpalimy również na komputerach z systemem operacyjnym MacOS.

Wymagania sprzętowe Europa Universalis IV:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 8.1 (64-bitowy) Windows 10 Home (64-bitowy) Procesor: Intel® Core i3-2105 lub AMD FX 4300 Intel Core i3 3240 lub AMD FX 8120 Pamięć RAM: 4 GB 8 GB Wolne miejsce na dysku: 6 GB 6 GB Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 460 (1 GB)

AMD Radeon HD 5850 (1 GB) Nvidia® GeForce™ GTX 560 Ti (1 GB)

Europa Universalis IV możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Macie na to cały tydzień, bo dopiero 7 października 2021 roku o godzinie 17:00 zostanie udostępniony kolejna darmowa gra, o czym Was oczywiście poinformujemy.