Konkurs! Zostaw komentarz i powalcz o OPPO Reno6 5G

Jeśli po przeczytaniu naszej recenzji OPPO Reno6 5G stwierdziliście, że to naprawdę fajny smartfon, mam dla Was świetne wieści. Dziś macie okazję go wygrać w naszym konkursie. Wystarczy odrobina kreatywności!

OPPO Reno6 5G to smartfon, który pozwala wyrazić siebie

OPPO już od jakiegoś czasu mocno stawia na rozwój aparatów w swoich smartfonach – nie tylko pod względem foto, ale również wideo. W najnowszych modelach, w tym oczywiście w Reno6 5G, o którego możecie powalczyć w naszym konkursie, znalazły się nowe funkcje, pozwalające wnieść nagrywane filmy na wyższy poziom – nie tylko za dnia, ale również nocą.

Reklama

W nowych smartonach OPPO postawiło przede wszystkim na nagrywanie wideo z rozmyciem tła, ale i zmiękczeniem światła, dzięki funkcji Bokeh Flare Portrait Video. Dotychczas bokeh można było uzyskać głównie w zdjęciach, tymczasem tutaj mamy do czynienia z rozmyciem generowanym na bieżąco podczas nagrywania – to naprawdę robi wrażenie.

OPPO Reno6 5G to smartfon uniwersalny, o wielu obliczach, który sprawdzi się w rękach nie tylko osób chcących wnieść swoje wideo na wyższy poziom, ale również dla tych, którzy dopiero chcą zacząć swoją przygodę z amatorskimi filmami. Dla wszystkich, którzy chcą uchwycić każdą chwilę swojego życia – swoje pasje, przygody, podróże i wszystko, co tylko będą chcieli.

Ale oczywiście wideo czy zdjęcia, realizowane przez potrójny zestaw aparatów Reno6 5G, to nie wszystko, co ten smartfon oferuje. Spodoba się wszystkim, którzy cenią sobie świetny, nowoczesny design (dzięki powłoce Reno Glow), szybkie ładowanie (SuperVooc 2.0 65 W), haptyczne wibracje (mocno ulepszone względem poprzednika) czy wreszcie płaski ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz (przekątna 6,43”, Full HD).

Wszystkiego na temat OPPO Reno6 5G możecie dowiedzieć się z recenzji, a tymczasem przejdźmy do clue – konkurs!

Jak zdobyć OPPO Reno6 5G?

Chcielibyśmy dać Wam możliwość sprawdzenia nowego smartfona OPPO oczami zwykłego użytkownika. Dlatego też osoba, która wygra konkurs, będzie zobligowana do stworzenia swojej recenzji Reno6 5G. Oczywiście nie wymagamy, by był to profesjonalny materiał – chodzi nam o inne spojrzenie na smartfon.

Co więcej, możecie go przygotować w formie, jaka Wam odpowiada najbardziej – tekst ze zdjęciami, wideo, kreatywny Tiktok. Oczywiście przygotowany materiał zostanie opublikowany na portalu Tabletowo.pl lub na naszym profilu na Tiktoku – jeśli zdecydujecie się na takie podejście do tematu.

Do wygrania w konkursie jest egzemplarz Reno6, który przeszedł przez testy naszej redakcji – nie obawiajcie się jednak, jest w idealnym stanie :)

7.9 Ocena

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

Zaproponuj kreatywny pomysł na test OPPO Reno6 w myśl hasła „Portret Twoich Emocji” (rzeczy, które wzbudzają w nas emocje).

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy w komentarzach pod niniejszym materiałem. Spośród nich, wraz z OPPO, wybierzemy jedną osobę, która otrzyma egzemplarz do testów. Warunkiem zatrzymania telefonu jest przygotowanie wspomnianej recenzji i przesłanie jej do redakcji.

Konkurs trwa do 07.10.2021. TUTAJ znajdziecie pełen regulamin – wzięcie udziału w konkursie oznacza jego akceptację.

Powodzenia!