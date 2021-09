Dwa sklepy, cztery gry za darmo, a wśród nich dwie części Syberii. Nie możecie tego przegapić

Aż trzy świetne gry za darmo do dodania na Steam i jeden niezły tytuł w Epic Games Store. Całkowicie za darmo, czyli w najlepszej możliwej cenie! Nie ma co gadać, trzeba dodawać! Musicie się jednak śpieszyć…

Gry za darmo – Syberia I i II na Steam

Zacznijmy od prawdziwych klasyków wśród gier przygodowych. Do jutra, tj. do 29 września 2021 roku, do godziny 19:00, możecie całkowicie za darmo przypisać do swojego konta Steam dwie pierwsze części kultowej już Syberii od studia Microids.

Kto nie grał, niech żałuje! Syberię poznałem dzięki swojej mamie, która jest – zdaje się – największą fanką tej przygodówki. Nie zliczę, ile godzin blokowała dostęp do mojego komputera tylko po to, żeby choć na chwilę powrócić do świata Kate Walker. Zainspirowany jej pasją, postanowiłem wypróbować tytuł na własnej skórze i do dziś chętnie do niego wracam, podobnie jak moja rodzicielka.

Wydana w 2002 roku Syberia była czymś nowym na raczkującym dopiero rynku gier z prawdziwego zdarzenia. Gracz wcielał się we wspomnianą Kate Walker i przeżywał wraz z nią liniową fabułę okraszoną elementami “point and click”. Trochę tu było kombinowania, trochę przygody i trochę fabuły. Udane połączenie zaowocowało pozytywnymi recenzjami krytyków i graczy.

“Dwójka”, której premiera odbyła się dwa lata później, czyli w 2004 roku, przebiła pierwszą odsłonę przede wszystkim pod względem fabularnym. To właśnie do Syberii II powracam najchętniej, choć przyznam szczerze, że nie widziałem Kate Walker już dobrych kilka lat. Czas nadrobić zaległości!

2064: Read Only Memories za darmo w Epic Games Store

Skoro już w temacie przygodówek “point and click” jesteśmy, to koniecznie zapoznajcie się z grą 2064: Read Only Memories, dostępną za darmo w Epic Games Store. Tutaj jednak macie trochę mniej czasu – grę możecie odebrać do 29 września 2021 roku, do godziny 6:00.

Wspomniany tytuł to klasyczna przygodówka, osadzona w cyberpunkowym świecie. Gra skupia się na eksploracji świata, rozwiązywaniu łamigłówek i odkrywaniu kolejnych etapów fabuły. Wcielamy się tutaj w rolę dziennikarza, który napotyka na swojej drodze inteligentną maszynę o imieniu Turing. Dowiadujemy się od niej, że jej twórca został porwany, a według wszelkich statystyk i obliczeń, to właśnie my mamy największą szansę na jego uratowanie. Brzmi ciekawie? Nic, tylko grać!

Dagon – coś dla miłośników H.P. Lovecrafta

O grach bazujących na twórczości wybitnego pisarza H.P. Lovecrafta można by napisać magisterkę. Nie tak dawno przecież (w 2019 roku) na rynek trafiła gra The Sinking City, którą miałem przyjemność recenzować. Innym, nieco starszym tytułem, również zainspirowanym Lovecraftem, był survival horror Call of Cthulhu – swoją drogą naprawdę zacna gierka.

Wracając jednak do tematu – Dagon to polska produkcja, będąca niejako grą-testerem dla naszych rodzimych deweloperów. Dlaczego? Cóż, przede wszystkim zabawa zajmie nam zaledwie 30 minut. W tym czasie poznamy bliżej postać samego Dagona i będziemy mogli poczuć klimat tego mrocznego uniwersum. Twórcy oddali grę zupełnie za darmo na Steam jako pewien test – jeśli znajdą się chętni na tak krótkie interaktywnie opowieści, w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych produkcji od studia BitGolem.

W przypadku Dagona nie musicie się martwić o limit czasowy. Gra jest dostępna za darmo – tak po prostu!