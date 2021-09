“Zostałeś skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny” – też dostałeś SMS? Nie klikaj w link!

Najbardziej perfidny rodzaj scamu to ten, który żeruje na naszym poczuciu bezpieczeństwa. Doskonale zdają sobie sprawę z tego scamerzy, którzy robią wszystko, by wyłudzić od nas pieniądze lub, co równie szkodliwe, nasze dane osobowe. Teraz wzięli się na nowy sposób – wysyłają wszystkich na kwarantannę…

Nie, nie zostałeś skierowany na kwarantannę!

Od mniej więcej kilkudziesięciu minut w mojej bańce facebookowo-twitterowej non stop pojawiają się screeny zawierające tą samą wiadomość SMS. Treść brzmi następująco (pisownia oryginalna):

„Zostales skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny z powodu zakazenia w Twoim najblizszym otoczeniu. Wiecej informacji na stronie: TU LINK”

Osobom młodym, które choćby w minimalnym stopniu są zorientowane w zagrożeniach internetowych, od razu zapala się czerwona lampka i wiedzą, co z takimi SMS-ami trzeba zrobić – czym prędzej do kosza.

Osoby starsze – które dużo trudniej przechodzą chorobę i obawiają się o swoje bezpieczeństwo i życie – dużo bardziej są podatne na tego typu ataki scamerów i… klikają w link.

Fakt pogarsza to, że nadawca wiadomości oznaczony jest jako “Kwarantanna”, co – zwłaszcza osoby starsze – może potwierdzić w przekonaniu, że wiadomość pochodzi z wiarygodnego źródła. Powiedzmy to sobie jednak wprost: TAK NIE JEST.

Jak chronić się przed scamem?

Niestety, sytuacji nie polepsza fakt, że nie ma narzędzi, które pomogłyby w ochronie użytkowników przed złośliwymi linkami scamerskimi. Klikając w odnośnik z przytoczonej wyżej wiadomości na smartfonie, niestety, nie jesteśmy informowani w żaden sposób, że jest to podejrzany link i nie warto w niego klikać.

W przypadku kliknięcia w niego z poziomu komputera – sytuacja jest zgoła odmienna. Chrome z miejsca informuje o zagrożeniu, podobnie zresztą jak Cyber Tarcza Orange.

Jak zawsze zatem w takich sytuacjach potrzebne jest zachowanie spokoju i podejście do tematu bez niepotrzebnych emocji – strach, wywołany skierowaniem na kwarantannę, w niczym tutaj nie pomoże. Zachowanie zdrowego rozsądku jest zdecydowanie najlepszym wyjściem z sytuacji.

A może chcą Ci odciąć prąd?

Scamerzy są sprytni, a kwarantanna to nie jedyny sposób wyłudzania danych od nieświadomych użytkowników. Są też inne – nie dalej jak wczoraj, jeden z członków naszej redakcji był straszony odcięciem prądu, wiadomością o treści:

„Na dzien 23.09 zaplanowano odlaczenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie naleznosci LINK”

Nie dajcie się nabrać na takie rzeczy.

Mam nadzieję, że takie teksty, jak ten niniejszy, jak również reszta tego typu materiałów, jakie pojawiają się w sieci, otworzą oczy większej liczbie ludzi na ataki scamerskie. Bardzo na to liczę. Przekazujcie te informacje swoim bliskim i znajomym, żeby byli bardziej świadomi.

Dajcie znać w komentarzach, z jakiego rodzaju scamem spotkaliście się ostatnio osobiście – zróbmy z tego małe kompendium wiedzy o scamerskich SMS-ach.

Przed wiadomościami ostrzega również między innymi Główny Inspektorat Sanitarny:

‼️ Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy Kwarantanna. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron. pic.twitter.com/kfcyG4aJm0 — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) September 23, 2021

