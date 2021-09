Disney odświeży swój pakiet klasycznych gier, dodając do niego kolejną produkcję

Nieco ponad dwa lata temu, Disney wypuścił na rynek kolekcję klasycznych gier, zawierającą niemalże wszystkie wydania produkcji opartych o animacje Król Lew i Aladyn. Wygląda jednak na to, że paczka ta doczeka się teraz aktualizacji o dodatkową, klasyczną pozycję od filmowego giganta.

Pod łapą Księgę Dżungli masz

W nowym pakiecie klasycznych gier Disneya, do przygód Simby i Aladyna dołączy Księga Dżungli, nieco zapomniana już platformówka z 1994 roku. Podobnie jak Król Lew i Aladyn, produkcja ta jest luźno oparta o animację z lat 60. Została ona wydana wówczas na komputery PC z systemem MS-DOS oraz konsole trzeciej (NES, Sega Master System) i czwartej (Sega Mega Drive, SNES) generacji.

Według doniesień serwisu Vooks, odświeżony pakiet gier pojawi się w sprzedaży już w listopadzie, a oto jego kompletna zawartość. Dla tych, którzy już zapomnieli jak prezentowała się konsolowa Księga Dżungli, wrzucam też na dole fragment rozgrywki.

Aladdin: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive

Aladdin – Final Cut: Sega Mega Drive

Aladdin – Demo Version: Sega Mega Drive

Aladdin – Japanese Version: Sega Mega Drive

The Lion King: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive

The Lion King – Japanese Version: Sega Mega Drive

The Jungle Book: SNES, Game Boy, Sega Mega Drive

Bonusowa zawartość dla Disney’s Aladdin

Co wprawniejsze pary oczu z łatwością zauważą, że do kolekcji dołącza także Aladyn w wersji na Super Nintendo. Produkcja ta ominęła poprzednią edycję paczki przez problemy z licencją na grę. Ta jest w rękach Capcomu i dopiero teraz wydawca zdecydował się udostępnić tytuł filmowemu gigantowi. Warto pamiętać, że ta wersja Aladyna to zupełnie inna gra od przygody, jaką pamiętacie ze starych komputerów bądź konsol firmy SEGA.

Nasuwa się tylko jedno pytanie – co z posiadaczami kolekcji wydanej dwa lata temu? Czy dostaną oni zniżkę na zakup zaktualizowanego programu? Czy też może Disney nie oszczędzi nikogo, każąc płacić pełną cenę za kompletną paczkę nostalgicznych gier? Byłoby to dość brutalne, patrząc iż oryginalny pakiet z Królem Lwem i Aladynem kosztował na premierę 145 złotych na konsolach. Z pewnością niedługo pojawi się jakiś zwiastun, więc wtedy wszystkie wątpliwości się rozjaśnią.