realme GT Neo 2 w dwóch odsłonach. Zobaczymy je już wkrótce

Debiut najnowszego, flagowego smartfona realme – realme GT Neo 2, zaplanowano na środę, 22 września. Zgodnie z najnowszymi pogłoskami, istnieje spore prawdopodobieństwo, że będzie miał więcej niż jedną wersję.

To, co wiemy na pewno, to potwierdzona data chińskiej premiery realme GT Neo 2. Ta, jak wspomniałem wcześniej, odbędzie się 22 września. Znamy również kluczowe parametry nowego smartfona. Tymczasem, jak donosi jeden ze znanych autorów przecieków, Digital Chat Station, cytowany przez serwis GSMArena.com, obok już potwierdzonego wariantu, może pojawić się drugi, wykorzystujący zupełnie inny układ SoC.

realme GT Neo 2 – znana specyfikacja

Zgodnie z informacjami, którymi dysponujemy już teraz, realme GT Neo 2 wykorzystuje SoC Qualcomm Snapdragon 870. Oprócz niego, na pokładzie smartfona znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh, z szybkim ładowaniem 65 W, potrójny aparat, w którym główny obiektyw wykorzystuje matrycę 64 Mpix, kamerka do selfie o rozdzielczości 16 Mpix i wyświetlacz OLED z odświeżaniem 120 Hz, o przekątnej 6,62 cala.

Na pierwszy rzut oka, takiej specyfikacji trudno cokolwiek zarzucić – szykuje się bardzo dobry smartfon, który w rozsądnej cenie może podbić rynek. Niemniej ciekawie prezentuje się nieoficjalna specyfikacja innej wersji GT Neo 2, o której donosi autor przecieku.

realme GT Neo 2 fot. via GSMArena.com

A może wariant z MediaTekiem?

W alternatywnej specyfikacji, realme GT Neo 2 ma zostać wyposażony w układ SoC MediaTek Dimensity 1200 AI. Będzie również nieco mniejszy od wariantu ze Snapdragonem – zastosowany wyświetlacz ma mieć przekątną 6,43 cala, co musiało przełożyć się na zmniejszenie baterii – do 4500 mAh.

Solidnym atutem nowych smartfonów realme, zgodnie z grafiką zapowiadającą prezentację, ma być nowy system anten, zapewniający niezrównaną stabilność połączenia sieciowego. O ile tłumaczenie grafiki nie myli się, na pokładzie realme GT Neo 2 znalazło się miejsce dla aż jedenastu anten zdolnych zbierać zasięg w 360 stopniach. Usprawniono również mechanizmy łączenia się ze stacjami bazowymi, w taki sposób, by zawsze łączyć się z tą, która w danym miejscu oferuje najlepsze parametry sygnału.



fot. via GSMArena.com

Rzeczywistość zweryfikuje pogłoski już w najbliższą środę. Oczywiście, gdy tylko smartfony zostaną oficjalnie zaprezentowane, napiszemy o tym niezwłocznie.