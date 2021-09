Nextorage zrobiło najlepszy dysk SSD do PlayStation 5, którego raczej nie kupicie

Trudno uwierzyć, że Sony pozwoliło właścicielom PlayStation 5 na instalację dysków SSD od innych producentów. Pomimo ogromnych wymagań producenta konsol, konkurencja na polu pamięci NVME tylko rośnie. Wygląda jednak na to, że japoński gigant nie odpuści całkowicie produkcji własnych kości, a przynajmniej nie bezpośrednio.

Nextorage – specjaliści od pamięci

Nextorage to specjalna dywizja Sony, zajmująca się rozwojem technologii pamięci. Jej najnowszym produktem są specjalne, dedykowane dla PS5 dyski SSD. Seria NEM-PA wyróżnia się dwoma dostępnymi wariantami – 1 TB oraz 2 TB. Produkt autorstwa Nextorage zawiera odpromiennik ciepła, a jego najmocniejszy wariant wydaje się być idealnym dodatkiem dla najnowszej konsoli Sony.

W testach wykonanych przez portal Gigazine, okazuje się, że dyski te wypadają lepiej nawet od wewnętrznej pamięci PS5. Różnice potrafią sięgać nawet dwóch sekund, co jest niesamowitym osiągnięciem przy tak krótkich czasach ładowania poszczególnych produkcji. Dyski partnera Sony chwalą się prędkościami odczytu do 7300 mb/s, podczas gdy zapis danych waha się od 6000 do 6900 mb/s, z korzyścią dla modelu 2 TB, który – według testów – wydaje się też bardziej żywotny.

Nieoficjalny dysk dla PlayStation 5

Co ciekawe, Sony nie spieszy się, aby nazwać produkt Nextorage oficjalną kością NVME dla PS5. Niełatwo jest też wskazać powód tych wahań japońskiego giganta. Częścią tych obaw może być jednak początkowa dostępność sprzętu na całym świecie, a raczej jej brak.

Dyski serii NEM-PA zakupią w tej chwili jedynie Japończycy. Model 1 TB kosztuje teraz w przeliczeniu na amerykańską walutę około 330 dolarów, co daje niemalże 1300 złotych! Za bogatszy wariant o pamięci 2 TB przyjdzie Japończykom zapłacić równowartość 625 dolarów, czyli prawie 2450 złotych. Pomyśleć, że za niewiele mniej można kupić drugą konsolę!

Czy rzeczywiście potrzebujemy tak potężnego dysku SSD do PlayStation 5? Jeżeli gracie regularnie w Call of Duty, to i tak na starcie odpada Wam tak 150 GB pamięci. Dorzućmy do tego z dwie wysokobudżetowe produkcje, kilka pozycji niezależnych i nagle brakuje miejsca. Pozostaje więc płacić, albo grać systematycznie i usuwać ukończone produkcje.