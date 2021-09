Zadebiutował Creative Live! Mic M3 – przystępny cenowo mikrofon na USB dla wymagających

Rynek pecetowych mikrofonów coraz bardziej się profesjonalizuje – w domowym zaciszu coraz więcej osób korzysta z dedykowanego, niekoniecznie taniego sprzętu w celu transmitowania swojego głosu. Swoją propozycję w budżecie do 300 złotych przedstawił dziś znany gigant – przed Wami Creative Live! Mic M3.

Creative zaprezentowało swój najnowszy nabytek – podłączany na USB (i, jak podkreśla producent, działający plug and play) mikrofon Creative Live! Mic M3. Zacznijmy może od tego, co najważniejsze – urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim dla tych, którzy chcą streamować, nagrywać podcasty czy wokal lub przeprowadzać rozmowy konferencyjne, a jego sugerowana cena to 279 złotych. Brzmi interesująco? To przyjrzyjmy mu się bliżej.

Creative Live! Mic M3 – konstrukcja

Creative Live! Mic M3 oferuje dwie charakterystyki kierunkowe – kardioidalną lub dookólną biegunową. Przełączamy się między nimi za pomocą specjalnego pokrętła. Nie skupiając się na technikaliach dodam, że takie przełączanie może mieć swoje zastosowania – tryb kardioidalny będzie przydatny przy pracy z mikrofonem sam na sam, zaś charakterystyka dookólna przyda się, jeżeli chcielibyśmy lepiej rejestrować więcej osób, które otaczają mikrofon.

Każdy, kto chciałby z pomocą tego mikrofonu coś nagrywać, z pewnością doceni również możliwość monitorowania dźwięku w czasie rzeczywistym. Posłuży do tego zintegrowane 3,5-milimetrowe gniazdko jack, w które po prostu wpinamy słuchawki i… mamy odsłuch.

Warto byłoby jeszcze powiedzieć co nieco o bryle. Creative Live! Mic M3 będzie zawierał w zestawie regulowany stojak biurkowy (co ważne, mikrofon jest również kompatybilny ze standardowymi łączeniami statywowymi), a także magnetyczny popfiltr.

Dodatkowymi aspektami, które mają skusić potencjalnego klienta, jest dedykowany przycisk do bezpośredniego wyciszania mikrofonu (o statusie poinformuje nas barwa diody) i nagrywanie w jakości 24 bit/96 kHz.

Creative Live! Mic M3 – zakres regulacji stojaka biurkowego

Na samym końcu tego wpisu zamieszczę Wam pełną specyfikację techniczną mikrofonu Creative Live! Mic M3. Teraz przypomnę jeszcze, że został on wyceniony na 279 złotych i powinien powoli pojawiać się w sklepach. Na stronie producenta możecie kupić go już teraz.

Pssst! Korzystając z okazji powiem, że choć nasze wielkie porównanie pojemnościowych mikrofonów dla graczy z 2019 roku pomału traci na ważności, to w najbliższym czasie powinien pojawić się kolejny materiał z tego cyklu. Stay tuned!

Creative Live! Mic M3 – specyfikacja techniczna