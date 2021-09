Prawdopodobnie każdy obawia się, że zostanie okradziony. Przestępcy często wykorzystują sprytne i wyjątkowo haniebne metody, aby ogołocić swoje ofiary. Alerty BIK mogą pomóc tego uniknąć, a teraz wybrani klienci Alior Banku będą mogli uruchomić je całkowicie za darmo.

Pieniądze można stracić w różny sposób – złodziej może je po prostu wyciągnąć z kieszeni lub torebki albo wyłudzić, podając się za wnuczka czy policjanta. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób – zdarza się, że ktoś podszywa się pod swoją ofiarę i zaciąga na nią kredyty na nierzadko wysokie kwoty, a ta dowiaduje się o tym dopiero po jakimś czasie, zwykle gdy do akcji wkroczy już komornik bądź firma windykacyjna.

Alerty BIK, udostępniane przez Biuro Informacji Kredytowej, to komunikaty wysyłane (SMS-em lub/i e-mailem) za każdym razem, gdy w bazie BIK pojawi się zapytanie kredytowe. To na przykład sytuacje, gdy ktoś stara się o kredyt gotówkowy albo na zakup towarów w sklepie (na raty). Pozwalają one szybko zareagować w sytuacji, kiedy osoba postronna będzie próbowała zaciągnąć zobowiązanie na nieswoje nazwisko.

Ponadto użytkownicy, które założą konto w serwisie Biura Informacji Kredytowej, mogą uruchomić tzw. zastrzeżenie kredytowe – będzie to informacja dla banków, że taka osoba nie chce ubiegać się o żaden kredyt. Nie dla wszystkich jest to jednak wygodne rozwiązanie, ponieważ trzeba pamiętać, aby anulować zastrzeżenie przed złożeniem wniosku, a prawdopodobnie często się zdarza, że ktoś o tym zapomina i prowadzi to do stresowych sytuacji, gdy bank odrzuci wniosek.

Alerty BIK za darmo dla klientów Alior Banku

Alerty BIK to zatem usługa, z której każdy powinien korzystać. Tym, bardziej, że nie jest ona droga – kosztuje zaledwie 24 złotych na 12 miesięcy, czyli 2 złote miesięcznie za poczucie bezpieczeństwa to żadna cena. Wybrani klienci Alior Banku dostaną ją jednak za darmo.

Bank poinformował, że klienci, którzy złożą wniosek o pożyczkę lub kredyt konsolidacyjny, a następnie na jego podstawie zawrą umowę, otrzymają kod, uprawniający do bezpłatnego aktywowania Alertów BIK na okres 12 miesięcy.

Wspomniany kod zostanie wysłany w wiadomość SMS w ciągu pięciu dni roboczych od daty wypłaty pożyczki lub kredytu. Klient będzie miał 14 dni na aktywację Alertów BIK, ważnych później przez 12 miesięcy.

Współpraca z BIK podkreśla dbałość Alior Banku o ofertę nie tylko w kontekście produktu, ale także zapewnia bezpieczeństwo klientów i edukację w świecie finansów. Paweł Kapias, Dyrektor Działu Kredytów Niezabezpieczonych.

Promocja obowiązuje do 30 listopada 2021 roku.