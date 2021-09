Będziesz mógł zdjąć Apple Watcha. Puls zmierzy… MacBook

Nowy pomysł Apple może nie tylko zwiększyć możliwości MacBooków, ale pomóc w przeciętnym czasie pracy Apple Watchy. Firma z Cupertino rozważa bowiem dodanie nowego zestawu czujników w swoich laptopach, których zadaniem ma być monitorowanie organizmu użytkownika.

MacBook w roli urządzenia do monitorowania pulsu

Nie bez powodu wspomniałem na początku o Apple Watchu, mimo iż najnowszy patent zespołu Tima Cooka dotyczy zupełnie innego urządzenia. Pomimo zaprezentowania już wielu generacji, wprowadzenia szeregu usprawnień, a także tytułu „jednego z najlepszych smartwatchy na rynku”, nadal nie doczekaliśmy się naprawdę dobrego czasu pracy na akumulatorze Apple Watcha. Nic nie zapowiada, aby w przypadku series 7 miało się to poprawić.

Jak więc rozwiązać problem z akumulatorem w Watchu? Przykładowo, zapewnić użytkownikowi więcej okazji do ładowania smartwatcha. W określonych scenariuszach mógłby go przykładowo zastąpić MacBook, wyposażony w odpowiedni zestaw czujników. Owszem, laptopa nie weźmiemy na trening, ale siedząc przy biurku mógłby on zbierać podstawowe dane związane ze zdrowiem.

Interesujący pomysł narodził się w Cupertino

Serwis AppleInisider zwraca uwagę na patent Apple, który przedstawia dodanie nowych czujników w MacBookach. Miałyby się one znaleźć w obszarze, który zazwyczaj służy jako podpórka dla prawego nadgarstka.

Co ciekawe, czujniki miałyby działać na podobnej zasadzie, jak w przypadku Apple Watcha. Nie byłyby one jednak aktywne cały czas, najpewniej aby uniknąć niepotrzebnego działania zielonych diod LED. System miałby aktywować się automatycznie w momencie położenia ręki w wyznaczonym miejscu.

MacBook mógłby w ten sposób monitorować tętno, a także nasycenie krwi tlenem. Firma w patencie nie wyklucza również zbierania informacji o częstotliwości oddechów czy nawet ciśnieniu krwi.

Zgromadzone dane najpewniej byłyby wysyłane do chmury i synchronizowane w aplikacji Zdrowie i Fitness. Warto zauważyć, że wdrożenie czujników do MacBooka prawdopodobnie skutkowałoby wprowadzeniem wspomnianych aplikacji na macOS – obecnie dostępne są tylko w wersji na iOS.

Trzeba przyznać, że pomysł brzmi ciekawie. Nie tylko mógłby podnieść możliwości laptopów z Cupertino, ale również ułatwić korzystanie z Apple Watcha. Niestety, mamy do czynienia tylko z patentem, więc nie możemy być pewni, że opisane rozwiązanie faktycznie trafi w przyszłości do przenośnych Maków.