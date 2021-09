Garść jesiennych nowości od Lenovo, a w niej własny ekosystem i pierwsze laptopy z Windows 11

Sądząc po właśnie ogłoszonych nowościach Lenovo, pracownicy tego producenta mieli wyjątkowo zapracowane lato. Już wkrótce, na rynek trafią pierwsze laptopy z systemem Windows 11, a także tablet stanowiący zaczątek Project Unity – autorskiego systemu urządzeń chińskiego producenta.

Prezentacje organizowane przez Lenovo przyzwyczaiły obserwatorów do tego, że dzieje się na nich bardzo wiele. Ostatnio niemal każda z nich kończy się ogłoszeniem rychłego, rynkowego debiutu kilku bądź kilkunastu produktów. Nie inaczej było tym razem, gdzie znów ujrzeliśmy całą plejadę urządzeń. Wśród nich laptopy, komputery, tablety, monitory i coś, co połączy wybrane urządzenia w całkiem ciekawy zestaw.

Lenovo jest gotowe na Windows 11

Jesień 2021 roku zapisze się w historii firmy Microsoft jako czas, w którym w ręce użytkowników oddana została stabilna wersja systemu operacyjnego Windows 11. Wraz z nią, do sprzedaży trafią pierwsze urządzenia, które wykorzystają możliwości nowego systemu już od momentu wyjęcia z pudełka. W przypadku marki Lenovo będą to laptopy Lenovo Yoga Slim 7 Carbon oraz Lenovo Yoga Slim 7 Pro.

O pierwszym z nich, Lenovo Yoga Slim 7 Carbon, producent mówi, że jest najcieńszym laptopem z wyświetlaczem o przekątnej 14 cali, wyposażonym w matrycę OLED. Ten wyjątkowy ekran wyświetla obraz w rozdzielczości QHD, z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Co istotne dla grafików, fotografów i wszystkich pracujących z obrazem, matryca pokrywa 100% palety kolorów DCI-P3.

Lenovo Yoga Slim 7 Carbon

Za wydajność Yogi Slim 7 Carbon odpowiadają procesory AMD Ryzen (w najmocniejszej konfiguracji będzie to Ryzen 7 5800U), w wybranych wariantach wspierane przez karty NVIDIA GeForce MX450, dedykowane do pracy w ultramobilnych komputerach.

Mimo niewielkiej obudowy (1,1 kg wagi, 14,9 mm grubości) wewnątrz znalazło się miejsce dla baterii pozwalającej nawet na 14,5 godziny pracy. Dodatkowo, wspomniana bateria wspiera technologię szybkiego ładowania przewodowego, dając 3 godziny pracy po 15 minutach ładowania.

Znacznie mocniejsze podzespoły znajdziemy w drugim z nowych laptopów Lenovo – Yoga Slim 7 Pro. Najmocniejszy z dostępnych tutaj procesorów to AMD Ryzen 7 5800H, a karta graficzna to NVIDA GeForce RTX 3050.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro

Wyświetlacz mocniejszego z laptopów Yoga Slim 7 ma przekątną 16 cali, rozdzielczość QHD i częstotliwość odświeżania 120 Hz, z pokryciem palety barw sRGB na poziomie 100%. Wykonany został w technologii IPS.

Bardzo elegancki, hybrydowy Chromebook

Chromebooki kojarzą się, przede wszystkim, z niedrogimi komputerami o podstawowej specyfikacji technicznej, dedykowanymi głównie do przeglądania internetu i nieskomplikowanej pracy biurowej czy edukacji. Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook to zupełne przeciwieństwo tego stereotypu. To bardzo eleganckie, hybrydowe urządzenie, które zachwycić może, przede wszystkim, pięknym wyświetlaczem.

Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook

Lenovo reklamuje swojego nowego Chromebooka jako pierwszy komputer z systemem od Google, w którym wykorzystano budowę hybrydową (z odłączaną klawiaturą). Wykonany w technologii OLED wyświetlacz pokrywa 100% palety barw DCI-P3, a także oferuje obsługę dotykową, zarówno przy pomocy palca, jak i opcjonalnego rysika.

Jako że IdeaPad Duet 5 Chromebook korzysta z bardzo energooszczędnego systemu operacyjnego, mimo swojej budowy, potrafi pracować na baterii nawet 15 godzin. Jak na urządzenie, które bez klawiatury waży 700 g, to świetny wynik!

Tablety spod znaku 5G

Firma Lenovo wyszła z założenia, że współcześnie oferowane tablety muszą być wyposażone w łączność 5G. Z tego powodu doczekaliśmy się premiery dwóch, całkiem ciekawych konstrukcji. Pierwsza z nich to tablet Lenovo Tab P11 5G, wykorzystujący ośmiordzeniowy układ SoC Qualcomm Snapdragon. Jego wyświetlacz ma przekątną 11 cali i rozdzielczość 2K, a maksymalna dostępna pamięć to 8 GB RAM i 256 GB przestrzeni na dane.

Lenovo P11 5G

Nie zabrakło również czterech głośników dostrojonych przez JBL, wsparcia dla Dolby Atmos oraz szybkiego ładowania przewodowego 20 W. Na życzenie kupującego, Lenovo Tab P11 5G rozbudować można o kompatybilną klawiaturę i rysik.

Jeszcze ciekawszym tabletem jest Lenovo Tab P12 Pro, dostępny zarówno w wariantach WiFi jak i 5G. W jego specyfikacji znalazł się wyświetlacz AMOLED o przekątnej 12,6 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Za wydajność i łączność 5G odpowiada układ SoC Qualcomm Snapdragon 870, wspierany przez 8 GB RAM.

Lenovo P12 Pro

Obudowę tabletu wykonano w całości z metalu. Podobnie jak w przypadku P11 5G, tu również można wyposażyć się w rysik i klawiaturę. Pewnym usprawnieniem, w stosunku do poprzednika, jest magnetyczne mocowanie rysika na krawędzi obudowy, a także jeszcze szybsze ładowanie przewodowe (45 W).

Dlaczego warto zastanowić się nad tabletem Lenovo Tab P12 Pro? Chociażby z uwagi na fakt, że może stać się częścią ekosystemu Project Unity.

Project Unity – na początek tablet łączący się z laptopami

Współcześnie, niemal każdy wiodący producent komputerów, smartfonów i tabletów chce, by jego urządzenia mogły komunikować się ze sobą, ułatwiając pracę użytkownikowi. Odpowiednie narzędzia, w swoich urządzeniach, wdrożył już. m.in. Samsung czy Huawei. Teraz przyszła pora na Lenovo, które swój ekosystem ochrzciło nazwą Project Unity.

Lenovo Project Unity

Pierwszym elementem nowego ekosystemu będą właśnie tablety Lenovo P12. Dzięki fabrycznie zainstalowanemu oprogramowaniu, będą mogły łączyć się ze wszystkimi komputerami Lenovo, wykorzystującymi systemy Windows 10 i Windows 11.

Rozszerzona współpraca między urządzeniami składa się, przede wszystkim, z dwóch aspektów. W ramach Smart Display Collaboration, kompatybilny tablet Lenovo może służyć jako dodatkowy wyświetlacz dla komputera. Z kolei w ramach Smart Task Collaboration, tablet można wykorzystać nie tylko jako dodatkowy monitor, ale też narzędzie do wprowadzania treści przy pomocy dotyku bądź rysika.

Jeszcze więcej nowości

Jak wspomniałem we wstępie, podczas prezentacji Lenovo obejrzeliśmy wiele urządzeń, dlatego zdecydowaliśmy się na omówienie wybranych, najciekawszych. Oprócz wspomnianych laptopów i tabletów, firma zaprezentowała nowy komputer serii Lenovo ThinkEdge, służący do przetwarzania krawędziowego, słuchawki i kilka monitorów.

Nowe urządzenia powinny trafić do sprzedaży już wkrótce. Któreś z nich szczególnie przypadło Wam do gustu?