Fossil zamiast dawać, zabiera. Ponad 30 tarcz zegara znika po aktualizacji smartwatchy 5. generacji

Aktualizacje oprogramowania, niezależnie o jakim sprzęcie elektronicznym mówimy, kojarzą się zwykle z dodawaniem nowych funkcji, a nie z ich ujmowaniem. Chyba że mówimy o smartwatchach Fossila. To wtedy jest odwrotnie.

Smartwatche Fossil 5 z dziwną aktualizacją

Smartwatchom Fossila zwykle trudno zarzucić jakieś ogromne wady. Fakt, szósta generacja zegarków tego producenta nie przyniosła wyczekiwanej świeżości w postaci systemu Wear OS 3, bo urządzenia te działają wciąż na Wear OS 2.0, ale ogólnie rzecz biorąc zwykle są chwalone. Tym razem raczej nie będą.

Fossil Gen 5 LTE

Poprzednia generacja smartwatchy Fossila otrzymała aktualizację, w wyniku której z pamięci urządzenia usuwane są tarcze zegara – i to całkiem sporo. Jeśli mamy jakąś ulubioną, niewykluczone, że może trzeba będzie się z nią pożegnać. Co prawda w katalogu tych elementów pojawia się kilka nowych tarcz, ale zdecydowanie więcej jest usuwanych. Do tego czasu można było wybierać spośród 55 tarcz, ale po aktualizacji pozostaje ich tylko 24.

Oto lista usuwanych tarcz:

ig Tic

Blue

Candice Huffine

Colorist

Compass

Cory Richards

Darryl Westly

Defender

Ettore

Flip Digital

Fred

Grant

KJ Apa

Magic 8-Ball

Mandy Moore

McKinney

Mechanical Digital

Men’s Fashion Digital

Minimal Dressy

Minimalist Analog

Mood

Movember

Movember Analog

Movember Digital

No Icon Digital

P-51

Rainbow

Robot

Roulette

Sail Dial

Scarlette Shimmer

Speedometer

Turn Table

Które zegarki są aktualizowane?

Nieoficjalne informacje dotyczą modeli Fossil Gen 5, Gen 5E i Gen 5 LTE. Niewykluczone, że aktualizacja dotyczy też starszych modeli. Jeśli na naszym zegarku mamy ustawioną jedną z usuwanych tarcz, widok zegara wróci do domyślnego.

Fossil nie uważa, by usunięcie 33 tarcz zegara było niewłaściwe. Całą operację nazywa „optymalizacją”.