Nadchodzi Umidigi A11 Tab, pierwszy tablet marki Umidigi

Marka Umidigi (wcześniej funkcjonująca na rynku jako Umi) od wielu lat walczy o klienta, oferując bardzo przystępnie wycenione smartfony. Teraz jednak, podobnie jak wiele innych firm, postanowiła rozszerzyć swoje portfolio o tablety. Pierwszym i zapewne nieostatnim będzie Umidigi A11 Tab, który został oficjalnie zapowiedziany przez producenta.

Specyfikacja Umidigi A11 Tab

Specyfikacja Umidigi A11 Tab wskazuje na to, że będzie to raczej niedrogi tablet, choć nie bez naprawdę mocnych stron. Jedną z nich może być ekran, ponieważ producent zdecydował się postawić na wyświetlacz o przekątnej 10,4 cali i rozdzielczości aż 2K. Ponadto otoczą go stosunkowo wąskie ramki, jak przystało na sprzęt z 2021 roku.

Na pokładzie pierwszego tabletu marki Umidigi znajdzie się również procesor MediaTek Helio P22, który miał premierę blisko 2,5 roku temu, aczkolwiek jego zaletą jest 12-nm proces litograficzny. Wydajność powinna być zatem co najwyżej zadowalająca, tym bardziej, że specyfikacja Umidigi A11 Tab obejmie też 4 GB RAM. Pamięć wewnętrzna na system, aplikacje i pliki użytkownika będzie miała natomiast pojemność 128 GB (spodziewamy się, że nie zabraknie obsługi kart microSD, jednak producent tego jeszcze nie potwierdził).

Ponadto Umidigi A11 Tab zaoferuje aparat z diodą doświetlającą na panelu tylnym i drugi na przodzie do rozmów wideo oraz cztery głośniki i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość zostanie umieszczona w metalowej obudowie, która według producenta ma być „cienka”, aczkolwiek nie podał dokładnej wartości.

Umidigi zapowiedziało również przygotowanie dedykowanego etui z klawiaturą z gładzikiem, które będzie można kupić wraz z tabletem, gdyż nie zapowiada się na to, aby producent dodawał je do urządzenia bez dodatkowej opłaty.

Cena Umidigi A11 Tab

Cena Umidigi A11 Tab na tę chwilę pozostaje nieznana, choć tablet jest już dostępny w oficjalnym sklepie Umidigi na platformie AliExpress. Aktualnie widnieją przy nim ceny, zaczynające się od ~300 dolarów (równowartość ~1250 złotych), aczkolwiek można się spodziewać, że w rzeczywistości urządzenie będzie tańsze, kiedy oficjalnie zadebiutuje na rynku. Na tę chwilę nie wiemy jednak, kiedy się to stanie.