Ruszają eliminacje do mundialu. Z tej okazji T-Mobile oferuje 10 GB internetu za darmo

Ponieważ rozpoczynają się mecze eliminacyjne w ramach Mistrzostw Świata 2022 w piłce nożnej, T-Mobile ma dla swoich klientów prezent w postaci darmowych 10 GB internetu.

Darmowy internet od T-Mobile

Być może ważny jest dla nas powód, dla którego T-Mobile oddaje swoim klientom pakiet 10 GB internetu. W takim razie donoszę, że chodzi o początek serii trzech polskich meczów eliminacyjnych w ramach Mistrzostw Świata 2022. Jeszcze dziś, o 20:45 reprezentacja naszego kraju zmierzy się z Albanią na PGE Narodowym. 5 września odbędzie się mecz z San Marino, a 8 września – ponownie w Warszawie – z Anglią.

Po tym krótkim wprowadzeniu, przechodzimy do meritum sprawy: jak aktywować bonusowy internet? Rzecz jest raczej prosta. Wystarczy do 8 września odwiedzić aplikację Mój T-Mobile przez smartfon. Tam znajdziemy baner informujący o możliwości odebrania pakietu. Alternatywnie, można wysłać SMS na nr 80800 o treści „HF”.

Efekt będzie ten sam – w ciągu 72 godzin do naszego konta powinno zostać podpięte dodatkowe 10 GB internetu. Z promocji skorzystać mogą klienci oferty MIX (Frii Mix), na kartę (GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy) oraz ci posiadający abonament w T-Mobile (T, T DATA). Paczkę gigabajtów można wykorzystać wyłącznie w kraju. Będzie ona aktywna do końca okresu rozliczeniowego w przypadku klientów abonamentowych lub 7 dni od aktywacji dla korzystających z ofert na kartę i MIX.

Więcej informacji znajdziemy na stronie poświęconej cyklicznej akcji Happy Fridays.