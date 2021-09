PlayStation Plus na wrzesień. Jest dobrze, lecz bez fajerwerków

Początek września to nie tylko powrót do szkoły. Posiadacze konsol Sony niecierpliwie czekali na ogłoszenie wrześniowej oferty PlayStation Plus, zwłaszcza po średnim sierpniu. W tym miesiącu jest nieco lepiej, lecz to ciągle nie jest jakość produkcji, na którą liczy wielu sympatyków Sony.

Overcooked, czyli wszyscy do garów

Ta zapowiedź zdecydowanie ucieszyła mnie najbardziej! Kolekcja Overcooked: All You Can Eat będzie dostępna w PlayStation Plus ekskluzywnie dla posiadaczy konsol PlayStation 5. Polityka Sony, w której posiadacze najnowszego sprzętu dostają więcej zawartości nie jest najmądrzejsza, ale jest jak jest.

Overcooked: All You Can Eat to odświeżenie pierwszej i drugiej odsłony kultowej już serii o gotowaniu, wraz z całą dodatkową zawartością jaką te gry otrzymały. Ostatnio rozegraliśmy się z dziewczyną w klasyczne Overcooked, więc tym bardziej miło będzie uruchomić odświeżoną wersję w 60 kl/s oraz rozdzielczości 4K.

Dawno nie miałem styczności z pozycją, która generowałaby we mnie tyle stresu. Mimo trudności związanych z wydawaniem dań, gra mocno wynagradza kooperację między graczami. Dzięki temu tytuł wywołuje miłe uczucia, gdy wpadnie się na dobry system wydawania dań oraz podział ról między kucharzami. Naprawdę warto zagrać, zwłaszcza w tę kompletną edycję.

Hitman 2 w PlayStation Plus!

Przygody Agenta 47 to seria, z którą nigdy nie było mi po drodze. Mimo to Hitman 2 znalazł sposób, by pojawić się w bibliotece moich gier, ponieważ pozycja ta także zawita w przyszłym tygodniu do miesięcznej kolekcji PlayStation Plus, także na PS4.

Podobnie jak w przypadku Overcooked, Agent 47 zakrada się po raz drugi do oferty abonamentowej Sony. Pierwszy Hitman po restarcie marki w 2016 roku także trafił swego czasu do Plusa. Jak możecie się domyślać, do tej pory nie udało mi się go uruchomić. Kto wie, może do trzech razy sztuka?

Predator: Hunting Grounds – prawie jak Obcy!

Asymetryczna gra sieciowa to coś, czego już dawno nie widzieliśmy w usłudze Sony. W Predator: Hunting Grounds możemy zostać tytułowym łowcą, polując na żołnierzy. Jeżeli lubimy jednak grać bez przewagi, zamiana stron jest jak najbardziej możliwa.

Od czasu kwietniowej premiery gra otrzymała mnóstwo aktualizacji, przez co Predator: Hunting Grounds jest teraz o wiele sprawniejszym doświadczeniem. Co ciekawe, grając Predatorem obserwujemy rozgrywkę z trzeciej osoby. Z kolei kierując żołnierzami, przechodzimy w klasyczny widok FPP. Całkiem rozmaicie, dlatego jeżeli szukacie czegoś do wieloosobowej zabawy, produkt autorstwa studia IllFonic będzie świetnym wyborem w tym miesiącu.

Pamiętajcie, że wszystkie zapowiedziane gry w ramach PlayStation Plus będą dostępne do pobrania już w najbliższy wtorek, tj. 7 września. Napiszcie w komentarzach jak oceniacie wrześniową ofertę Sony. Moim zdaniem – mogło być o wiele gorzej!