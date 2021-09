Teclast Tbolt 20 Pro ma procesor Intel Core i bardzo atrakcyjne wyposażenie

Chińscy producenci, którzy są mniej znani na arenie międzynarodowej, w tabletach najczęściej stosują procesory MediaTeka, a w laptopach Celerony Intela. Teclast Tbolt 20 Pro wyłamuje się z tego schematu, aczkolwiek niektórzy klienci mimo wszystko mogą nie być usatysfakcjonowani, nawet jeśli pozostałe wyposażenie jest bardzo atrakcyjne.

Specyfikacja Teclast Tbolt 20 Pro

Procesor Intel Core w specyfikacji na pewno przykuwa uwagę, bo Celerony są dla części użytkowników niczym układy MediaTeka w smartfonach, nawet jeżeli jest to krzywdzące zarówno dla jednych, jak i drugich. Nie oznacza to jednak, że Teclast sięgnął po najnowszą jednostkę w ofercie Intela.

Nie – model Tbolt 20 Pro ma bowiem na pokładzie układ Intel Core i5-8259U, który miał premierę w drugim kwartale 2018 roku, a zatem ponad trzy lata temu. Dla przypomnienia, składa się on z czterech rdzeni i obsługuje osiem wątków, a bazowa częstotliwość taktowania to 2,3 GHz, natomiast w trybie turbo nawet 3,8 GHz.

Są to jednak znacznie wyższe wartości niż osiągane przez powszechnie stosowane w laptopach mniej znanych marek z Chin Celerony (na przykład N4020). Współczynnik TDP wynosi zaś 28 W. Przetwarzaniem grafiki zajmuje się z kolei układ Intel Iris Plus 655 z 48 jednostkami wykonawczymi i 128 MB eDRAM cache. Według deklaracji producenta, pod względem wydajności może konkurować z oddzielną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX150.

Teclast Tbolt 20 Pro (źródło: Teclast)

Niektórzy mogą kręcić nosem, że specyfikacja Teclast Tbolt 20 Pro obejmuje procesor już nie pierwszej świeżości, ale podczas codziennego użytkowania posiadacze tego laptopa nie powinni narzekać na jego wydajność. Szczególnie że producent umieścił pod maską również 8 GB LPDDR4 RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB, a także aktywny system chłodzenia, bazujący na dwóch rurkach cieplnych i jednym wentylatorze.

Co więcej, Teclast Tbolt 20 Pro odda swoim właścicielom do dyspozycji też jeden wolny slot na dodatkowy dysk SSD M.2, obsługujący protokół NVMe, więc użytkownik będzie mógł zwiększyć przestrzeń na programy i pliki, jeżeli uzna to za konieczne.

Teclast Tbolt 20 Pro (źródło: Teclast)

Ponadto specyfikacja Teclast Tbolt 20 Pro obejmuje 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli z matową matrycą (producent podkreśla, że górna i boczne ramki mają szerokość zaledwie 6 mm) oraz akumulator o pojemności 55 Wh. Do tego na pokładzie laptopa są cztery głośniki, które zapewniają dźwięk stereo, a także podświetlana klawiatura z osobnym numpadem.

Jeśli natomiast chodzi o złącza, to Teclast Tbolt 20 Pro oferuje po dwa USB 3.0 i USB-C (jeden obsługuje ładowanie PD, choć jest też osobny port DC do podłączenia ładowarki) oraz jedno USB 2.0, a do tego jeszcze HDMI, slot na kartę microSD i złącze do podłączenia słuchawek/mikrofonu. Łączność bezprzewodową zapewniają z kolei WiFi 802.11ac i Bluetooth 5.1.

Teclast Tbolt 20 Pro waży 1,8 kg, a jego obudowa wykonana jest z metalu.

Cena Teclast Tbolt 20 Pro

Cena Teclast Tbolt 20 Pro nie została jeszcze ujawniona. Producent nie podał też, kiedy jego najnowszy laptop trafi do sprzedaży. Gdy to się jednak w końcu stanie, klienci z Polski zamówią go za pośrednictwem chińskich platform zakupowych.