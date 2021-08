Jabra wprowadza na rynek cztery nowe modele słuchawek TWS z serii Elite

Duńska marka Jabra zapowiedziała dziś „nową erę Jabra Elite”. Jej przedstawicielami będą cztery modele słuchawek prawdziwie bezprzewodowych (TWS) w cenach już od 249 złotych.

To ważny moment w historii marki Jabra. Firma podkreśla, że dysponuje ogromnym doświadczeniem, obejmującym sześć generacji produktów, które wykorzystano, aby wprowadzić na rynek całkowicie nową ofertę słuchawek bezprzewodowych. Podzielono ją na trzy kategorie – każda spełnia kryteria kluczowe dla określonej grupy klientów.

Jabra wprowadza na rynek cztery nowe modele słuchawek TWS z rodziny Jabra Elite

Kategoria „Pro” skierowana jest do użytkowników, którzy oczekują najwyższej jakości połączeń i muzyki, dlatego nowy model Elite 7 Pro wyposażono w technologię Jabra MultiSensor Voice, która łączy w sobie czujnik przewodnictwa kostnego, cztery mikrofony i wyspecjalizowane algorytmy – zestaw ten ma zapewnić krystaliczną czystość rozmów.

Oczywiście na pokładzie Jabra Elite 7 Pro nie zabrakło też aktywnej redukcji szumów (ANC), a dodatkowym udogodnieniem są technologie Jabra MySound i HearThrough, pozwalające stworzyć spersonalizowany profil audio. Ponadto producent podaje, że te słuchawki są o 16% mniejsze od modelu Jabra Elite 75t i mogą działać na jednym ładowaniu do 9 godzin (z włączoną redukcją szumów). Korzystając z etui-ładowarki, użytkownik będzie mógł wydłużyć ten czas nawet do 35 godzin.

Jabra Elite 7 Pro (źródło: Jabra)

Kolejna kategoria słuchawek bezprzewodowych marki Jabra została okraszona mianem „Active” i jest skierowana do osób prowadzących aktywny tryb życia. Model Jabra Elite 7 Active oferuje podobne funkcje i możliwości, co Elite 7 Pro (włącznie z aktywną redukcją szumów), a do tego też specjalną konstrukcję, wykorzystującą technologię Jabra ShakeGrip, która zapewnia optymalne dopasowanie do ucha. Ich posiadacz powinien mieć zatem pewność, że nie wypadną mu z ucha podczas treningu.

Ponadto do oferty marki Jabra dołączyły dziś bardziej przystępne cenowo modele Jabra Elite 3 i Jabra Elite 2. Pierwszy z ww. modeli ma zapewnić bogaty dźwięk i mocne basy oraz do 7 godzin pracy na jednym ładowaniu (28 godzin wraz z etui). Drugi również wykorzystuje 6-mm przetworniki i według deklaracji producenta dostarczy do ucha użytkownika bogate brzmienie dźwięku. W jego przypadku czas działania na jednym ładowaniu to do 7 godzin (21 godzin z etui ładującym).

Elite 3 (źródło: Jabra)

Cena Jabra Elite 7 Pro, Elite 7 Active, Elite 3 i Elite 2, dostępność

Elite 7 Pro – 799 złotych

Elite 7 Active – 699 złotych

Elite 3 – 319 złotych

Elite 2 – 249 złotych

Modele Elite 3 i Elite 2 będą dostępne w sprzedaży w Polsce już od jutra, tj. 1 września 2021 roku, natomiast Elite 7 Pro i Elite 7 Active dopiero od 1 października br.