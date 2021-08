Czy to automat do kawy? Nie – w tym automacie sprzedawane są… procesory

Używacie automatów? Mnie się czasem zdarzy, chociaż kto by pomyślał, że ktoś wpadnie na pomysł, żeby stworzyć automat do procesorów. W Japonii zrealizowano jednak taki projekt, a do tego w maszynie upakowano sporą liczbę procesorów. Co więcej, najwięksi szczęśliwcy mogą wyjść na spory plus.

Niby automat do procesorów, ale diabeł tkwi w szczegółach

Zamieszczona poniżej grafika wygląda pięknie – w automacie widać mnóstwo opakowań procesorów, głównie AMD Ryzen 5 5600X. Cena jednej paczki została ustalona na 1000 jenów, czyli równowartość ~9 dolarów lub ~35 złotych. Automatycznie na myśl nasuwa się pytanie: gdzie jest haczyk?

Układ AMD Ryzen 5 5600X zdecydowanie nie należy do tych najtańszych, ponieważ ten sześciordzeniowy i dwunastowątkowy CPU jest propozycją raczej z wyższej średniej półki – oficjalna cena tego układu w polskich sklepach wynosi aż 1299 złotych. Chyba nikt nie uwierzy, że ktokolwiek sprzedawałby tak drogi procesor za zaledwie 35 złotych. I oczywiście ma rację.

Automat do procesorów (źródło: Nullpo_x3100 | Twitter)

Twórca automatu straciłby fortunę, gdyby sprzedawał za bezcen procesory warte blisko 40 razy więcej. Prawda jest jednak taka, że zamiast Ryzenów 5 5600X, do pudełek wrzucono zdecydowanie tańsze (starsze) układy centralne z serii Intel Celeron, Pentium i Atom, a także AMD Athlon.

Co ciekawe, zakup w automacie do procesorów może wywołać uśmiech od ucha do ucha, bowiem w pudełku można znaleźć procesor AMD Ryzen 1200, który jest stosunkowo nowym CPU i obecnie kosztuje 349 złotych. Układ ten oferuje 4 rdzenie, 4 wątki i przyzwoitą wydajność, jak na swoją cenę.

Trzeba przyznać, że projekt jest wyjątkowo oryginalny. Co więcej, automat do procesorów postawiono w galerii handlowej, czyli w miejscu, gdzie przechodzi się mnóstwo osób. Wzbudza zatem niemałe zainteresowanie.

Ponadto jest to idealny sposób na danie starszym procesorom drugiego życia. Oczywiście ich nabywcy muszą liczyć się z szeregiem ograniczeń, które wiążą się z zastosowaniem starszego układu. Chyba że uda im się dostać AMD Ryzen 1200, aczkolwiek nie wiadomo, jak bardzo jest to prawdopodobne, bowiem ten automat do procesorów to prawdziwa loteria.