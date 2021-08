Sabaton gra razem z World of Tanks! Spróbujcie wymienić bardziej ikoniczny duet

Do dziś nie zapomnę radości w oczach mojego kolegi z gimnazjum, gdy przyniosłem mu świeżo wypalone Carolus Rex, po tym, jak dumnie ściągnąłem płytę z pewnego serwisu dla piratów. To był rok 2011, nie wiedzieliśmy zbyt wiele o prawach autorskich, lecz miłość do Sabatonu przetrwała. Jak widać, nie tylko w nas, bo World of Tanks przygotowało razem z kultowym zespołem pewną niespodziankę.

World of Tanks ciągle na fali

Trzeba przyznać, że współpraca ze szwedzkim zespołem jest świetnym ruchem dla producentów kultowej już gry z czołgami. Powiedzcie mi, jaka inna kapela może bardziej kojarzyć się z wojną i czołgami niż Sabaton? Czekam na odpowiedzi w komentarzach!

Przechodząc jednak do rzeczy – zespół zaprezentował całkowicie nowy teledysk, który jest jednocześnie kontynuacją współpracy z Wargaming. Steel Batalion to utwór dedykowany wszystkim tym, którzy mieli okazję brać udział w trudnych, prawdziwych walkach pancernych. Posłuchajcie zresztą sami!

Muzyka świetna, ale co słychać w grze?

W teledysku do Steel Batalion pojawia się czołg, który także zostanie umieszczony w grze! Strv K to pierwszy w historii gry pojazd premium IX poziomu. Strv K ma solidną wieżę i celne działo o doskonałym kącie opuszczenia lufy. Jako jedyny pojazd IX poziomu, Strv K pozwala też na zbieranie obligacji. A warto przypomnieć, że wcześniej w grze Wargaming możliwość tę miały jedynie pojazdy X poziomu.

Warto również zwrócić uwagę, że czołg zostanie obsadzony członkami szwedzkiej grupy. Jego głosem będzie Joakim Brodén, czyli frontman kapeli. Spójrzcie tylko na wygląd tego niesamowitego pojazdu! Osobiście nie pogrywam w World of Tanks, lecz dla fanów tej produkcji z pewnością będzie to wydarzenie nie do przegapienia.

Strv K w pełnej okazałości. Niesamowity, szwedzki czołg! (źródło: World of Tanks)

Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o współpracy szwedzkiej kapeli z Wargaming! Jedno jest jednak pewne – w moich głośnikach z pewnością będzie dzisiaj gościć Sabaton. Gimnazjalnych wspomnień czar, jak to mówią…