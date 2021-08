Gotowy na nowy rok szkolny? Nie? Z tą promocją kupisz potrzebny sprzęt taniej nawet o 510 złotych

Uwierzcie nam – doprawdy mówimy to bardzo niechętnie, ale musimy to zrobić: wakacje 2021 za kilka dni się skończą. Najwyższa więc pora, aby skompletować sprzęt, który pomoże w nauce w najbliższych miesiącach, a w wolnych chwilach trochę się zrelaksować, bo w końcu umysł potrzebuje też chwili wytchnienia. Ta promocja w tym pomoże.

Nie wiemy, czy cieszycie się na powrót do szkoły, czy chcielibyście mieć wakacje w nieskończoność. W sumie kto by nie chciał, jednak prawda jest taka, że wieczne nic nierobienie też potrafi być męczące i może w końcu się znudzić. A w szkole czekają nie tylko nauka i sprawdziany, ale też mnóstwo niezapomnianych chwil, do których z pewnością będziecie po latach wracać z łezką w oku.

Ta promocja na back to school 2021 pozwoli Ci zaoszczędzić nawet 510 złotych

Wyprawka szkolna to obecnie już nie tylko książki, zeszyty i zestaw przyborów szkolnych, dostosowany do etapu edukacji, na jakim znajduje się uczeń. Aktualnie wręcz niezbędną rzeczą do nauki jest również sprzęt elektroniczny. Mamy nadzieję, że czasy nauki zdalnej nie wrócą, ale trzeba też brać taką możliwość pod uwagę – wtedy tym bardziej laptop czy słuchawki się przydadzą.

Wiele sklepów przygotowało specjalne oferty na back to school 2021 i Media Expert nie jest wyjątkiem. W sieci tej właśnie trwa akcja, dzięki której możecie zaoszczędzić nawet 510 złotych, kupując sprzęt, który z pewnością przyda się w najbliższych miesiącach do nauki i nie tylko.

Jak widzicie, wysokość rabatu zależy od kwoty, jaką wydacie na objęty promocją sprzęt. Zasada jest jednak taka, że za każde 300 złotych w koszyku sklep naliczy 30 złotych rabatu. Co ważne, nie ma znaczenia, czy kupicie jeden produkt, czy kilka. W ten sposób zaoszczędzicie zarówno wtedy, gdy zdecydujecie się na – na przykład – laptop lub monitor, jak i w sytuacji, kiedy w Waszym koszyku znajdą się różne urządzenia, jak słuchawki, klawiatury, dyski wewnętrzne i zewnętrzne, kamerki internetowe, routery czy power banki.

Konfiguracja jest w pełni dowolna, aczkolwiek przed sfinalizowaniem zamówienia w sklepie internetowym należy użyć kodu rabatowego P-11212. W sklepach stacjonarnych nie jest natomiast to wymagane – sprzedawca powinien automatycznie naliczyć rabat w kasie.

Wszystkie proponowane przez sklep Media Expert urządzenia (i nie tylko) znajdziecie na dedykowanej promocji stronie internetowej. Jest ich całe mnóstwo, w tym:

Podane powyżej ceny to ceny przed rabatem. Promocja obowiązuje do 9 września 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.

Ponadto sklep Media Expert poleca wagę bagażową za 29,99 złotych, żebyście mogli sprawdzić, czy plecak Waszego dziecka nie jest zbyt ciężki (a i przy okazji wakacyjnych podróży też z pewnością się przyda).

Regulamin promocji: „Powrót do szkoły – Zyskaj 30 zł rabatu za każde wydane 300 zł! Przy zakupie Produktów objętych Promocją” (PDF)