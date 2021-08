Konsole Xbox otrzymają chmurę na święta! Pozwoli to przedłużyć generację

Microsoft otworzył właśnie zdalny Gamescom, co oznacza solidną porcję informacji na temat ogłoszonych wcześniej przez ekipę „Zielonych” gier. Zdecydowanie ciekawszy jednak jest fakt, że xCloud trafi także na konsole, i to całkiem niedługo!

Chmura przedłużeniem generacji

xCloud pojawi się na konsolach Xbox Series S/X, ale też na wszystkich modelach Xbox One. To ostatnie jest w szczególności ciekawe, ponieważ otwiera ogrom możliwości dla właścicieli starych konsol. Gry, które nigdy nie będą miały szansy uruchomić się na starszym sprzęcie, teraz mogą dotrzeć do większego grona odbiorców.

Przypomnijmy – na chwilę obecną xCloud jest dostępny w ramach Xbox Game Pass Ultimate. Beta usługi działa już na smartfonach oraz komputerach PC. Z kolei dodanie usługi bezpośrednio do konsol z pewnością jest fantastycznym dodatkiem, nawet na sprzęcie nowej generacji.

Dziesiątki pozycji już czekają, by zostać oddane do chmury w grudniu (źródło: Microsoft)

Integracja Xbox Game Pass z chmurą

Serwis The Verge donosi, że w pierwszym rzucie na konsole trafi ponad 100 tytułów zintegrowanych z xCloud. Jest to świetna wiadomość dla osób mających połączenie światłowodowe, ponieważ wielu gier już w ogóle nie trzeba będzie ściągać. Jedno kliknięcie wystarczy, by uruchomić żądany tytuł za pomocą chmury.

Nawet jeśli nie satysfakcjonuje nas gra z chmury, może ona posłużyć jako wersja demo. Zanim pobierzemy dziesiątki gigabajtów danych na dysk, warto w taki sposób sprawdzić, czy wybrana pozycja w ogóle się spodoba.

Dodatkowo, jest to jedyna szansa dla posiadaczy Xbox One, by zagrać w pozycje takie jak Microsoft Flight Simulator czy też The Medium. Wiele pozycji do tego czasu będzie uruchamiać się z chmury w jakości znanej z konsol Series S/X, więc nawet gry dostępne na Xbox One będą usprawnione bez dodatkowych kosztów. Wszystko pod warunkiem sprawnego łącza światłowodowego.

Rozwiązania te będzie można sprawdzić już niedługo, bo w okolicach sezonu świątecznego. Jesienią Microsoft udostępni też funkcjonalność w programie niejawnych testów Xbox.