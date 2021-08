Pobierz Quake 2 RTX całkowicie za darmo

Choć Quake 2 RTX jest już dostępny na Steam od ponad dwóch lat, to dopiero teraz Bethesda zdecydowała się udostępnić grę na polskiej platformie GOG. Swoje musieliśmy odczekać, lecz przynajmniej ta znakomita modyfikacja jest obecnie dostępna całkowicie za darmo.

Quake 2 w blasku promieni

Quake 2 RTX to projekt, który powstał na podstawie pracy Christophera Shieda oraz Instytutu Technologii w Karlsruhe. Choć wersja przygotowana przez instytut – Q2VKPT – wykorzystywała jedynie path-tracing, Nvidia przyłożyła swoją rękę do projektu, dodając globalne oświetlenie, cienie oraz odbicia.

Wszystko to wykorzystuje wbudowane w karty Nvidii ray-tracing, więc Quake 2 RTX zadziała na kartach powyżej GeForce RTX 2060. To nie znaczy, że posiadacze starszych są całkowicie wykluczeni. Osoby bez kart z ray-tracingiem mogą zagrać chociażby dzięki opłaconej subskrypcji GeForce NOW. Choć abonament obecnie dla nowych użytkowników kosztuje 50 złotych na miesiąc, dla fanów „Wstrząsu” będzie to zakup obowiązkowy.

Quake 2 w wydaniu z ray-tracingiem wygląda niemalże zupełnie jak nowa gra

Nie tak całkowicie za darmo

Aby jednak cieszyć się pełnią drugiej odsłony Quake’a, gracze muszą posiadać na swoim koncie GOG grę Quake 2: Quad Damage. Jeżeli dodamy do swojej biblioteki jedynie wersję z RTX, działa ona wtedy jak program shareware, udostępniając nam tylko trzy pierwsze etapy z kultowej gry id Software. Na pocieszenie tylko napiszę, że Quad Damage pojawia się stosunkowo często na promocjach, więc łatwo będzie wyrwać i ten produkt za mniej niż 10 złotych.

Warto jednak powiedzieć, że nawet trzy pierwsze etapy Quake 2 RTX potrafią zaczarować. Mając w pamięci wydanie z PS One, byłem otępiały widząc, jak pięknie ta kultowa strzelanka wygląda z efektami odbijania promieni. Już pominę fakt, że to ciągle ta sama, fenomenalnie miodna strzelanka. Widać, że Nvidia włożyła mnóstwo wysiłku, by produkt ten reprezentował możliwości jej kart.

Ostatnia aktualizacja oznaczona numerkiem 1.50 pochodzi z marca 2021. Dobrze wiedzieć, że ktoś jeszcze dłubie przy tym – wydawać by się mogło – ukończonym już projektem. A jeżeli zawsze woleliście pierwszą odsłonę Quake, to Bethesda kilka dni temu udostępniła jej remaster – m.in. w usłudze Xbox Game Pass.