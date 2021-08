Gamerzy już wkrótce wrócą do obowiązków. Z kartami GeForce RTX w laptopach nie zabraknie im mocy do działania

Sytuacja meteorologiczna w Polsce, zwłaszcza nad morzem kilka dni temu, zmieniła się diametralnie. Z dnia na dzień ciepłą, słoneczną aurę, zastąpiło wyraźne ochłodzenie, któremu towarzyszą deszcze. Niemalże jesienna słota to niepodważalny zwiastun tego, że sezon urlopowy chyli się ku końcowi. A jeśli wracać do codziennych obowiązków, to tylko z odpowiednim wyposażeniem. Zacznijmy od laptopów i tego, co w ich specyfikacji odgrywa niebagatelne znaczenie – kart graficznych.

Nowy laptop to większa motywacja do działania

Niezależnie od tego, czym dany gracz zajmuje się na co dzień, z uwagi na swoją ulubioną formę rozrywki, musi korzystać z wystarczająco wydajnego sprzętu, by granie było źródłem przyjemności, a nie utrapienia z powodu niedomagających podzespołów komputera. Jest jednak czymś oczywistym, że nie samym graniem żyje gracz. Większość ludzi, których spotkać można w wirtualnych potyczkach, na co dzień uczy się, studiuje czy też pracuje zawodowo.

Laptop, jako komputer osobisty, jest urządzeniem wielofunkcyjnym, świetnie sprawdzającym się zarówno jako źródło rozrywki, jak i narzędzie do wykonywania codziennych obowiązków. Co to oznacza w praktyce? Między innymi to, że decydując się na zmianę notebooka sprawić można, że nie tylko wzrośnie satysfakcja z ogrywanych gier, ale też efektywność wszystkich tych zadań, do których na co dzień danych komputer jest wykorzystywany.

Mając do dyspozycji zupełnie nowe urządzenie, naturalnym odruchem jest chęć sprawdzenia jego możliwości w możliwie jak największej ilości zastosowań. I to właśnie ten aspekt powinien stanowić motywator do przyłożenia się do obowiązków, czy to ucznia, studenta czy pracownika, z jeszcze większym zaangażowaniem. Skoro urządzenie stać na imponujące osiągi, dlaczego nie wykorzystać ich do wszystkich zadań, z którymi człowiek mierzy się na co dzień?

Idealny moment do zakupu mocniejszego komputera?

Niezależnie od etapu edukacji i ścieżki kariery zawodowej, moment powrotu z wakacyjnej przerwy sprzyja zmianom. Choć powrót po kilku tygodniach nieobecności rzadko wiąże się z poważniejszymi zmianami, warto poświęcić uwagę nawet tym drobnym, w konsekwencji których, może pracować się lepiej.

Owe drobne zmiany, bo dlaczego nie, można wspomóc zdecydowanie większymi, takimi jak zmiana komputera, wykorzystywanego na co dzień do pracy i zabawy. Nowe wyzwania, nowe obowiązki, nowe perspektywy, nowy laptop? To bardzo udana kompozycja, gwarantująca miesiące pełne wrażeń.

Jeżeli wśród podejmowanych decyzji znajdzie się ta o zmianie komputera, warto wiedzieć, na które parametry kupowanego urządzenia warto zwrócić uwagę w szczególności. Gracze doskonale o tym wiedzą, że potrzebują wydajnej karty graficznej, wspierającej najnowsze techniki zwiększające wydajność i sprawiające, że zwłaszcza najnowsze produkcje, wyglądają lepiej. Karta graficzna to jednak nie tylko gry, ale też wszelkiej maści programy wspomagające pracę kreatywną czy przydatne internetowym twórcom.

By zagwarantować sobie dostęp do tego, co najnowsze i najlepsze na rynku kart graficznych, warto zdecydować się na zakup jednego z laptopów, których producent umieścił w specyfikacji kartę NVIDIA GeForce RTX. Dlaczego tak? Odpowiedzi poszukać można na przykładzie trzech grup klientów: uczniów, studentów i pracowników kreatywnych. Przy okazji warto przyjrzeć się bliżej, jakie konkretnie możliwości oferują swoim nabywcom karty GeForce RTX.

Zdalne lekcje i koleżeńska rywalizacja, ale w rozsądnej cenie – laptop dla ucznia

Choć młoda wiekiem, chętnie wyciśnie z posiadanego sprzętu siódme poty. Taka właśnie jest współczesna młodzież – żywiołowa, bezkompromisowa, otwarta na rywalizację. Na co dzień, uczniowie potrzebują komputera, który świetnie sprawdzi się jako okno na świat. Czy to wirtualne lekcje, odrabianie prac domowych, poszerzanie materiału z podręczników czy rozmowy ze znajomymi – laptop musi być szybki i niezawodny. Wiek szkolny to również czas, w którym wielu zaczyna rozwijać swoje życiowe pasje, dlatego uczniowski laptop musi radzić sobie z zadaniami kreatywnymi. Gry? Ależ oczywiście.

Wymagania wobec komputera dla uczniów, którzy po godzinach lubią grać w gry, nie da się ukryć, są bardzo wysokie. Gdyby tego było mało, należy liczyć się z ograniczonym budżetem rodziców. Ci, z całą pewnością, mają mnóstwo innych wydatków na głowie. Na szczęście są również na rynku takie modele, które spełniają wszystkie wymagania, a mimo tego zaliczają się do grona urządzeń za rozsądną cenę.

Dell Inspiron G15

Pierwszym z nich, któremu warto przyjrzeć się bliżej, jest Dell Inspiron G15, którego w omawianej specyfikacji technicznej można znaleźć w sieci za mniej niż 4000 złotych. Jego gamingowym sercem jest karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050, której towarzyszy procesor Intel Core i5 10. generacji, 16 GB pamięci operacyjnej i dysk o pojemności 512 GB. Jak przystało na laptop gamingowy, znajdziemy tu również wyświetlacz z ponadstandardową częstotliwością odświeżania – 120 Hz.

Alternatywą może być laptop MSI GF63, o bardzo zbliżonej specyfikacji, nieco droższy, jednak z wyświetlaczem o wyższej częstotliwości odświeżania – 144 Hz.

MSI GF63

Jako że we wspomnianych propozycjach znalazło się miejsce dla karty graficznej RTX 3050, warto przyjrzeć się, z jakich możliwości skorzysta uczeń, który zdecyduje się wybrać jeden z nich. Będzie to, między innymi, słynna technika śledzenia promieni – ray tracing, od której nazwy pochodzi skrót RTX. Dzięki niej, gra świateł w wielu grach komputerowych prezentuje się spektakularnie i bardzo realistycznie. Wśród gier oznaczonych RTX ON znaleźć można tytuły, które w ostatnich miesiącach okazały się wielkimi hitami, na czele z Cyberpunk 2077, ale też szalenie popularne wśród młodzieży Minecraft czy Fortnite.

Mobilność, wydajność, wszechstronność, zabawa – notebook dla studenta

Wymagania rosną wraz z wiekiem? W przypadku użytkowników komputerów bardzo często tak właśnie jest. Nie dziwi wcale, że student, rozpoczynający swoją przygodę z akademickim życiem, jak również ten, który zdążył poznać korytarze uczelni równie biegle, co rozkład stolików w popularnych, studenckich knajpach, oczekuje notebooka umożliwiającego bezproblemową realizację projektów i zadań z uczelni, a po godzinach pomocnego w zmiażdżeniu reszty akademickiej społeczności na wirtualnym polu bitwy.

Przykład? ASUS TUF Dash F15 z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060. W porównaniu do modeli proponowanych uczniom, trzeba za niego zapłacić nieco więcej, jednak za nieco więcej można otrzymać znacznie więcej, przede wszystkim w kwestii wydajności. Poza samą kartą graficzną, zauważalnie mocniejszy jest też procesor. W przykładowej specyfikacji mamy do czynienia z jednostką Intel Core i7 11. generacji.

Jak wykorzystać taki zapas mocy? W zadaniach studenta, karta GeForce RTX 3060 pozwoli na wydajniejszą pracę w wielu programach, w tym w zaawansowanych narzędziach do projektowania grafiki dwu- i trójwymiarowej. Kiedy już wszystkie sprawy studenckie zostaną załatwione i przyjdzie pora relaksu, oprogramowanie NVIDIA przyczyni się do sukcesów w wirtualnych zmaganiach.

Służy do tego, między innymi, NVIDIA Reflex czyli narzędzie redukujące opóźnienia w grach, które wymagają natychmiastowej reakcji gracza, przede wszystkim FPS. W połączeniu z matrycą o odświeżaniu 144 Hz, jaką znajdziemy w TUF Dash F15, to naprawdę potężny oręż.

ASUS TUF Dash F15

A gdyby tak swoimi sukcesami dzielić się z widzami i transmitować swoje zmagania w grach komputerowych? Wtedy przydatnym rozwiązaniem okaże się NVIDIA Broadcast, gdzie – dzięki algorytmom Sztucznej Inteligencji – pokój w akademiku może zmienić się w profesjonalny, świetnie wyposażony i wygłuszony pokój gracza.

Profesjonalizm zawsze i wszędzie – komputer dla kreatywnego twórcy z zamiłowaniem do gier

Kompromis między zastosowaniami profesjonalnymi a graniem? A komu to potrzebne, skoro można mieć jedno i drugie w tym samym komputerze! Nie ukrywam, że maszyny dedykowane twórcom potrafią wzbudzić mój podziw. Producenci, chcąc umieścić jak najwydajniejsze podzespoły w jak najbardziej atrakcyjnej obudowie, tworzą prawdziwe dzieła sztuki technologicznej. Maksymalna wydajność, piękny ekran i miłe dla oka wzornictwo w jednym – to cechy, którymi powinien charakteryzować się komputer profesjonalisty, zwłaszcza, gdy po godzinach lubi odstresować się grając w ulubione gry.

Komputerem, który spełni tak wysokie oczekiwania, jest Gigabyte AERO 15 OLED, o specyfikacji, którą trudno określić inaczej niż mianem bezkompromisowej. Karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080 towarzyszy tutaj procesor Intel Core i9 11. generacji, 32 GB pamięci RAM i dwa dyski o pojemności 512 GB i 1 TB.

Gigabyte Aero 15 OLED

Prawdziwą wisienką na torcie, którą Gigabyte AERO 15 OLED może zachwycić, jest imponujący wyświetlacz. Matrycę o rozdzielczości 4K wykonano w technologii OLED, gwarantując niedostępne dla innych technologii żywe kolory i imponujący kontrast.

W codziennej pracy profesjonalisty, wspomniany komputer można wykorzystywać z dedykowanymi sterownikami NVIDIA Studio, zwiększającymi wydajność w popularnych aplikacjach, między innymi do obróbki fotografii i filmów. Sterowniki Studio, w połączeniu z wydajnością karty RTX 3080, to gwarancja płynnej pracy w tak szeroko stosowanym oprogramowaniu, jak Adobe Photoshop czy Adobe Premiere Pro.

Gigabyte Aero 15 OLED

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by zainstalować sterowniki dedykowane graczom – Game Ready, by z posiadanego sprzętu wycisnąć maksimum możliwości, również w rozdzielczości 4K.

Szczególnie pomocne będzie tu narzędzie NVIDIA DLSS, oparte o Sztuczną Inteligencję. Dzięki temu, że obraz renderowany jest w niższej rozdzielczości niż wyświetlana, można wykorzystać natywną rozdzielczość matrycy (w tym wypadku 4K) bez uszczerbku na wydajności czy zauważalnych spadkach wyświetlanych klatek na sekundę.

Dla indywidualisty – komputer na zamówienie

Wśród wymienionych grup, z całą pewnością znajdą się również osoby, które chciałyby korzystać ze sprzętu skrojonego idealnie na miarę, dokładnie takiego, jaki sobie wymarzyły. Dla wszystkich tych, których nie satysfakcjonują gotowe rozwiązania, dostępne na rynku, metodą na idealną personalizację komputera może być sięgnięcie po ofertę marki Hyperbook, przygotowującej komputery na zamówienie. Jedno z takich urządzeń pracuje również w naszej redakcji, sprawując się w codziennych obowiązkach bez zarzutu.

Komputery z oferty Hyperbook dostępne są również w gotowych konfiguracjach, na przykład takiej, w której znalazł się procesor Intel Core i7 10. generacji, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060, 8GB pamięci RAM oraz dysk o pojemności 500 GB.

Jak inwestować, to tylko w najnowsze rozwiązania

Laptopy wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX to świetne urządzenia zarówno w codziennych zastosowaniach ucznia, studenta czy pracownika, jak i idealne narzędzia rozrywki. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, w tym AI, zapewniają niezrównanie wysoką wydajność. Warto po nią sięgnąć? To pytanie nie wymaga odpowiedzi.



