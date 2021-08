Twój laptop – Twój wybór. Jaki sprzęt wybrać, żeby być zadowolonym?

Akcja partnerska

Który laptop wybrać? Gamingowy – by grać w najnowsze gry bez żadnych kompromisów, uniwersalny – który sprawdzi się w każdej sytuacji czy ultramobilny – wygodny, efektowny i z bardzo mocną baterią? Najlepiej ten, który sprosta wszystkim, postawionym przed nim oczekiwaniom przez konkretnego użytkownika.

Czasy, w których praktycznie wszystkie komputery, zwłaszcza przenośne, wyglądały i działały bardzo podobnie, skończyły się na dobre już kilka lat temu. Współcześnie możemy wybierać między urządzeniami dedykowanymi graczom, osobom wymagającym bezkompromisowej mobilności i długiego czasu pracy na baterii oraz zwolennikom rozwiązań uniwersalnych, oczekującym, przede wszystkim, wszechstronności za rozsądną cenę.

Zbliżający się początek roku szkolnego i akademickiego to świetna okazja ku temu, by przyjrzeć się bliżej ofercie komputerów, między którymi można wybierać, szukając tego idealnego, najlepiej dopasowanego do potrzeb danego użytkownika rozwiązania. Dla potrzeb niniejszego materiału wykorzystana zostanie paleta urządzeń firmy ASUS, w której portfolio znaleźć można komputery we wszystkich wariantach, jakie zostaną tutaj omówione.

ASUS Vivobook 15 X513

Co naturalne, poniższe to tylko sugestie. Drogi czytelniku, jeśli z materiału wynika, że najlepszy dla Ciebie będzie laptop gamingowy, a marzysz o ultramobilnym – śmiało, kupuj ultramobilny! To Ty masz być zadowolony z Twojego nowego nabytku, nikt inny. Dodatkowo, wymienione urządzenia to tylko przykłady. W poszczególnych kategoriach sprzętu, znaleźć można znacznie droższe konfiguracje, o zdecydowanie wyższej wydajności, jak i sporo tańsze, które mogą pomóc w zakupie wymarzonego komputera również wtedy, gdy budżet, w danej chwili, niekoniecznie na to pozwala.

Bezkompromisowa wydajność, bezkompromisowe emocje

Pierwszą kategorią komputerów przenośnych, której warto przyjrzeć się bliżej, to komputery gamingowe. Co do zasady, na tle innych laptopów, wyróżniają się charakterystycznym, dynamicznym wzornictwem, w którym dominuje czerń z elementami w intensywnych odcieniach, dodającymi konstrukcjom wrażenia sprzętu o najwyższej wydajności.

Czy tak jest w istocie? Bardzo często – tak. To właśnie komputery gamingowe, na ogół, legitymują się najmocniejszymi podzespołami wśród laptopów. Znajdziemy w nich najmocniejsze, mobilne procesory Intela i AMD, w których to wydajność, a nie długi czas pracy na baterii, gra pierwsze skrzypce. Towarzyszą im najczęściej dedykowane układy graficzne produkcji NVIDIA. W najmocniejszych konstrukcjach znajdziemy karty serii NVIDIA GeForce RTX 3000, oferujące dostęp do najnowszych technik zwiększania wydajności i wrażeń graficznych w grach, na czele z ray tracingiem i DLSS.

ASUS TUF Gaming F15

Ekrany laptopów gamingowych dobierane są, przede wszystkim, pod względem jak najkrótszego czasu reakcji matrycy i wysokiej częstotliwości odświeżania. Nierzadko znajdziemy tutaj komputery, w których wbudowane matryce odświeżane są z częstotliwością 144 Hz i wyższą. Co istotne, wcale nie musi to oznaczać, że tego typu wyświetlacze nie nadają się do innych zastosowań, w szczególności pracy kreatywnej. To właśnie laptopy gamingowe szczególnie chętnie wybierane są przez osoby zajmujące się na co dzień montażem filmów wideo. Dzieje się tak dlatego, że poza najwyższą, wśród mobilnych komputerów, wydajnością, wiele konstrukcji oferuje wyświetlacze wykonane w technologii IPS, cechujące się wysokim poziomem reprodukcji barw, przekraczającym powszechnie stosowaną paletę sRGB.

Decydując się na zakup laptopa gamingowego należy pamiętać o charakterystycznych cechach tego typu urządzeń. Najmocniejsze podzespoły wymagają rozbudowanego układu chłodzenia, dlatego takie komputery będą zauważalnie większe i cięższe od konstrukcji uniwersalnych czy ultramobilnych. Co naturalne, większa wydajność oznacza odpowiednio krótszy czas pracy na baterii. To komputery, które – choć są wyposażone w baterie i mogą pracować bez zewnętrznego źródła zasilania przez jakiś czas – swoje najmocniejsze atuty eksponują po podłączeniu do zasilacza.

ASUS ROG Strix G15

Laptopy gamingowe to zatem świetny wybór dla tych, którzy co jakiś czas muszą przemieszczać się razem z komputerem, jednak zwiększona mobilność nie jest najwyższym priorytetem. Doskonale sprawdzą się zarówno na biurku w rodzinnym domu, jak i w akademiku czy internacie. Na czas podróży nie będą stanowiły większego utrudnienia, a maksymalna wydajność zawsze będzie dostępna na wyciągnięcie ręki. Dodatkowo, laptopy gamingowe coraz częściej oferują opcję szybkiego ładowania przez USB-C, dzięki czemu niektóre z nich można naładować do 50% w zaledwie 30 minut.

Przykładami takich komputerów, jakie znaleźć można w ofercie ASUS-a, są ASUS ROG Strix G15 i ASUS TUF Gaming F15. Konstrukcja spod szyldu TUF Gaming cechuje się, w pierwszej kolejności, korzystnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości, zwłaszcza jak na laptop dedykowany graczom. Choć należy do przyjaznych dla portfela rozwiązań, w specyfikacji technicznej możemy znaleźć procesor Intel Core i7 10. generacji, nawet 32 GB pamięci RAM, dysk SSD PCIe o pojemności do 1 TB, i kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

ASUS TUF Gaming F15

ROG Strix G15 to równie ciekawy model, któremu także warto przyjrzeć się bliżej. W przeciwieństwie do TUF Gaming, tutaj znajdziemy procesor AMD Ryzen 5, a zastosowana karta graficzna to – w najwyższej konfiguracji – NVIDIA GeForce RTX 3070.

Niezależnie od wyboru, wydajność w grach będzie na tyle wysoka, by poradzić sobie nawet z najnowszymi tytułami AAA. Jakichkolwiek braków mocy w codziennych zastosowaniach, z całą pewnością tutaj nie uświadczymy.

Optymalne rozwiązanie w większości zastosowań

Chociaż współcześnie możemy przebierać wśród różnych typów laptopów, w wielu przypadkach to sprawdzone, uniwersalne konstrukcje o przeznaczeniu, w pierwszej kolejności, biurowym, okażą się tymi najwłaściwszymi. Kompromis między wydajnością, mobilnością, czasem pracy na baterii i praktycznością? Znajdziemy go właśnie tutaj.

W 2020 roku, o podobnej, wakacyjnej porze, miałem przyjemność korzystać z jednego z laptopów z serii ASUS VivoBook. Zapamiętałem go jako komputer, który świetnie nadaje się do większości zastosowań, do jakich wykorzystuje się komputery. Służył mi jako narzędzie pracy i rozrywki, oferując wszystko to, czego oczekiwałem od komputera na co dzień.

ASUS Vivobook 15 X513

W przeciwieństwie do konstrukcji typowo gamingowych, laptopy uniwersalne charakteryzują się zauważalnie mniejszymi wymiarami i niższą wagą, choć przekątna wyświetlacza, co do zasady, utrzymana jest na tym samym bądź podobnym poziomie. Rzadko spotkamy tu jednak ekrany o częstotliwości odświeżania wyższej niż standardowe 60 Hz.

Komputery typowo biurowe, w swojej specyfikacji technicznej, raczej nie oferują dedykowanych kart graficznych, co może być odczuwalne zwłaszcza wtedy, gdy chcielibyśmy popracować w bardziej wymagających graficznie programach czy zagrać w najnowsze gry, wyciskające ze sprzętu maksimum.

Nie oznacza to jednak, że laptop uniwersalny zupełnie nie nadaje się do gier. Co to, to nie. Wiele popularnych tytułów, takich jak League of Legends czy CS: GO, zadziała tu bez większego problemu, a i z najbardziej wymagających tytułów wcale nie trzeba rezygnować. W czasach, gdy usługi strumieniowania gier są coraz bardziej popularne, wystarczy szybkie i stabilne połączenie internetowe, by świat gamingu stanął otworem.

Z uwagi na zastosowanie bardziej energooszczędnych podzespołów, komputery uniwersalne będą pracować na baterii zauważalnie dłużej niż konstrukcje gamingowe. To może mieć spore znaczenie dla studentów, którzy chcieliby zabrać komputer także na uczelnię, by korzystać z niego podczas wykładów.

ASUS Vivobook 15 X513

Komputerem serii ASUS VivoBook, któremu warto przyjrzeć się jako sztandarowemu przykładowi laptopa uniwersalnego, jest VivoBook 15 X513. Na jego wyposażeniu znajdziemy, między innymi, procesor Intel Core i5 11. generacji, dysk SSD o pojemności 512 GB i 16 GB pamięci operacyjnej.

Laptop uniwersalny to również optymalny wybór pod względem cenowym. Omawiany, przykładowy komputer, kosztuje nieco ponad 3000 złotych, czyli zauważalnie mniej, niż zapłacić trzeba za urządzenie dla graczy bądź ultramobilne. To argument, który może pomóc przekonać rodziców, że uczniowi czy studentowi przydałby się komputer pomocny w wielu codziennych sytuacjach, związanych z pobieraniem nauk w szkole czy na uczelni. To również rozwiązanie optymalne dla wielu nauczycieli, zwłaszcza teraz, gdy nauczanie zdalne stało się już nie wyborem, a codziennością. Bez komputera, na który zawsze można polegać, trudno wyobrazić sobie pracę nauczyciela w 2021 roku.

Miniaturowy długodystansowiec

Wielu studentów i nauczycieli akademickich, zwłaszcza tych studiujących na kilku kierunkach równolegle czy wykładających na różnych uczelniach, doskonale zna sytuację, w której najbardziej przydatnym środkiem komunikacji byłoby urządzenie do teleportacji. Zajęcia trwające od samego rana do późnych godzin wieczornych, w dodatku rozsiane w zupełnie różnych miejscach na mapie miasta? Takie dni mocno potrafią dać się we znaki.

W sprostaniu tymże zmaganiom, niestety, nie możemy liczyć na wspomniane wyżej urządzenie do teleportacji. Cóż, po prostu nie istnieje. Możemy jednak zrobić wiele, by ułatwić sobie przemieszczanie się z jednego miejsca w inne. W jaki sposób? Między innymi ograniczając ciężar i objętość bagażu, który ze sobą zabieramy. Laptopy ultramobilne są wręcz skrojone do tego zadania.

Przykładowym urządzeniem, które pomoże w przeanalizowaniu charakterystycznych cech tego typu konstrukcji, jest ASUS ZenBook Flip S OLED. W samej jego nazwie znajdziemy dwa elementy wyposażenia, na które warto zwrócić uwagę.

ASUS ZenBook Flip S OLED

Słowo Flip oznacza, że wspomnianego ZenBooka używać można w trybie tabletu, wykorzystując dolną część komputera jako podstawę. Dzięki zawiasom, pozwalającym na otworzenie klapy do kąta 360 stopni, wystarczy położyć komputer na biurku, by przy pomocy rysika korzystać z niego jak z tabletu – czy to szkicując, czy sporządzając notatki odręczne.

Warto również zwrócić uwagę na litery OLED, oznaczające typ wyświetlacza zastosowanego w tym komputerze. Dzięki technologii OLED, ekran jest niezwykle cienki, a odwzorowanie barw utrzymano na imponującym poziomie, w szczególności w zakresie czerni. 100% pokrycia szerokiej palety kolorów DCI-P3 mówi samo za siebie. Dodatkowo, o aż 70% obniżona została emisja światła niebieskiego, co ma nieoceniony wpływ na komfort pracy i zdrowie naszych oczu.

Jak przystało na ultramobilną konstrukcję, ZenBook Flip S OLED to urządzenie naprawdę filigranowe. Jego grubość to zaledwie 13,9 mm, a waga – 1,2 kilograma. Urządzenie o takich gabarytach, z całą pewnością, nie będzie przesadnym utrudnieniem w przemieszczaniu się z miejsca na miejsce.

ASUS ZenBook Flip S OLED

Miejsca w torbie nie zajmie również zasilacz. To komputer, który na pojedynczym ładowaniu może pracować nawet 15 godzin. To zasługa, między innymi, niezwykle energooszczędnego procesora Intel Core i7-1165G7, przeznaczonego do pracy w urządzeniach, w których to właśnie zużycie baterii jest sprawą kluczową.

Jeżeli więc jesteś osobą, która dużo podróżuje i potrzebuje komputera zapewniającego jak najdłuższy czas pracy na baterii w jak najmniejszej obudowie – to propozycja w sam raz dla Ciebie. Oczywiście, ultramobilne konstrukcje, takie jak ZenBook Flip S OLED skrywają w sobie znacznie więcej ciekawych rozwiązań technologicznych, przez co świetnie sprawdza się również jako atrakcyjny gadżet dla miłośników nowych technologii.

Co z grami? Współcześnie, dzięki takim usługom, jak xCloud czy GeForce Now, to już nie problem.

Wiele możliwości – jedna, słuszna decyzja. Twoja!

Który komputer wybierzesz? Gamingowy, uniwersalny czy ultramobilny? Niezależnie od podjętej decyzji, w ofercie firmy ASUS z pewnością znajdziesz takie urządzenie, które trafi w Twoje gusta. Przeanalizuj wszystkie cechy poszczególnych rozwiązań i postaw dokładnie na te, które chcesz, a będziesz pewien, że decyzja była właściwa. To TWÓJ laptop i TWÓJ wybór.

