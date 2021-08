Promocja napędzana kofeiną – kupujesz energy drinka i zyskujesz nawet 1000 złotych rabatu na laptop Acer

Acer rusza z dwiema promocjami, które mogą zainteresować chętnych na zakup mocnych laptopów gamingowych. Można zaoszczędzić nawet 1000 złotych.

1000 złotych rabatu na zakup Acer Nitro 5

Topowe laptopy gamingowe Acera nie należą do tanich, ale przez najbliższe dni będzie trwać promocja, dzięki której Acer Nitro 5 może stać się naszą własnością w cenie niższej o niebagatelne 1000 złotych. Żeby jednak zyskać kod rabatowy, należy:

kupić 8 puszek napoju energetycznego PredatorShot (dostępny w sklepach: Carrefour, Dino, PoloMarket; paragony z zakupionymi napojami można łączyć),

wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym trzeba załączyć zdjęcie paragonów (regulamin promocji dostępny tutaj),

odebrać kod rabatowy o wysokości 1000 złotych, który można zrealizować na wybrane modele laptopów gamingowych Acer Nitro 5.

Trzeba przy tym pamiętać, że zakup możliwy jest wyłącznie na stronie sklepu Acera, a promocją objęte są tylko niektóre laptopy, wskazane w Regulaminie. Ponadto kodów promocyjnych jest 200, więc lepiej pospieszyć się z ewentualnym uczestnictwem. Jedna osoba może wykonać maksymalnie 3 zgłoszenia.

650 złotych rabatu na Acer Swift 1

W podobny sposób będziemy mogli uzyskać rabat na laptop Acer Swift 1. W tym wypadku wystarczy kupić tylko 3 puszki napoju PredatorShot. Dodatkowym wymogiem jest jednak to, by kupujący nabył produkty w sklepie PoloMarket i okazał kasjerowi ważną POLOKartę lub e-POLOkartę. Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie Acera zostanie przypisany właścicielowi karty. Obniży on cenę laptopa do 999 złotych.

Wraz z laptopem, kupujący otrzyma ponadto preinstalowaną roczną subskrypcję Microsoft 365 Personal o wartości 299 złotych. Na jedną POLOkartę lub e-POLOkartę w ciągu trwania promocji można zakupić jeden komputer Acer Swift 1. Oferta obowiązuje od 25.08.2021 do 7.09.2021 lub do wyczerpania zapasów.