Nadciąga szósta generacja zegarków Fossil. Z tymi podzespołami powinno być dobrze

Fossilowi nie udało się niestety utrzymać w tajemnicy premiery nadchodzących zegarków szóstej już generacji. Za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów informacji światło dzienne ujrzały zdjęcia nowych smartwatchy oraz ich specyfikacja techniczna. Ogromne nadzieje odnośnie wydajności urządzenia pokłada się w obecnym na jego pokładzie procesorze.

Fossil Gen. 6 – specyfikacja

Jeśli wierzyć na słowo najnowszym doniesieniom, szósta odsłona inteligentnych zegarków Fossil nie powinna nikogo zaskoczyć pod względem wizualnym – nowe urządzenia będą zatem kontynuowały tradycje przodków. Smartwatch otrzyma prążkowaną obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej, zaś sprawną nawigację po interfejsie mają umożliwić znajdujące się po prawej stronie dwa fizyczne przyciski oraz obrotowa korona.

Użytkownicy poprzednich modeli często narzekali na odpadające pierścienie ładujące. Potencjalni nabywcy szóstej odsłony Fossila nie powinni mieć jednak powodów do obaw – w nowych zegarkach pierścień został podobno mocniej przytwierdzony do korpusu, co ma ograniczyć liczbę podobnych przypadków.

Urządzenie zostanie wyposażone w 1,28-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED o rozdzielczości 416 x 416 pikseli. W sprzedaży dostępne będą dwa rozmiary kopert (42 i 44 mm) i dwa warianty (męski oraz żeński), każdy z trzema wersjami kolorystycznymi.

Specyfikacja smartwatcha obejmuje także procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, czyniąc go pierwszym inteligentnym zegarkiem działającym pod kontrolą systemu Wear OS od Google, korzystającym ze wspomnianego układu. Ten różni się względem standardowej jednostki dodatkowym koprocesorem graficznym, odpowiedzialnym m.in. za mniej zasobożerne funkcje wymagające ciągłego działania, takie jak Always On Display czy monitorowanie poszczególnych faz snu.

Nowy Fossil pochwali się również 8 GB pamięci wbudowanej i obecnością modułów GPS i Bluetooth 5. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jednak, ile RAM-u zaoferuje omawiany zegarek. Nie zabraknie w nim znanych z wielu innych tego typu urządzeń rozwiązań sportowo-zdrowotnych, np. śledzenia kroków, monitorowania kondycji, a nawet mierzenia tętna wraz ze stopniem saturacji krwi.

Smartwatche Fossil szóstej generacji mają trafić na europejskie półki sklepowe już pod koniec października bieżącego roku. Spodziewana cena urządzenia oscyluje w granicach od 299 do 329 euro (od ~1360 do ~1500 złotych). Dodatkowo, zegarek ma w przyszłości otrzymać aktualizację do systemu Wear OS w wersji 3.0.