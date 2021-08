Motorola Moto G50 5G na pierwszych zdjęciach. Wiemy też co nieco o specyfikacji

Rozwiewając wszelkie wątpliwości – tak, Motorola ma już w swojej ofercie model o nazwie Moto G50 i też obsługuje 5G. Nadchodząca Motorola Moto G50 5G o nazwie kodowej „Saipan” będzie jednak zupełnie innym smartfonem, co potwierdzają liczne, nieoficjalne źródła. Czy tak samo opłacalnym, jak pierwowzór?

Motorola Moto G50 5G – specyfikacja

Motorola Moto G50 5G zaoferuje 6,5-calowy wyświetlacz, wykonany w technologii IPS LCD o rozdzielczości HD+ (1600 x 720 pikseli). Częstotliwość odświeżania ekranu u poprzednika (jeśli można go tak nazwać) wynosiła 90 Hz. Jak na razie nie wiadomo, czy w nowym modelu wartość ta zostanie zachowana, jednak spodziewa się, że nie ulegnie ona żadnej zmianie.

Największą zmianą względem Motoroli Moto G50 jest zastosowanie ośmiordzeniowego procesora MediaTek Dimensity 700 (7 nm, 2x ARM Cortex-A75 2.2 GHz + 6x ARM Cortex-A55 2 GHz). Wraz z nim na pokładzie mają znaleźć się również 4 GB RAM LPDDR4x i 64 GB (UFS 2.2) pamięci lokalnej. Nie wiadomo, czy będzie to jedyna dostępna konfiguracja (Moto G50 oferowała także wersję ze 128 GB pamięci wewnętrznej).

źródło: Twitter / @evleaks

Najnowsze doniesienia wskazują, że Motorola Moto G50 5G będzie mogła pochwalić się zestawem trzech aparatów na tylnym panelu, z czego matryca głównej jednostki będzie oferowała rozdzielczość 48 Mpix, a aparat do selfie – 13 Mpix. Nieznane są szczegóły dotyczące dwóch pozostałych obiektywów, znajdujących się na pleckach urządzenia, choć ponownie domniemywa się, że nie zaskoczą one niczym, co nie byłoby standardem w Moto G50.

Urządzenie ma wspierać bezprzewodowy standard łączności NFC oraz, nazwa zobowiązuje, sieci komórkowe 5G. Nie zabraknie także 3,5-mm złącza słuchawkowego mini-jack. Do odblokowania smartfona będzie można wykorzystać czytnik linii papilarnych, znajdujący się na prawym boku. Motorola Moto G50 5G pojawi się w dwóch wersjach kolorystycznych – Iron i Cosmo.

Kwestia nazewnictwa jest doprawdy myląca. Nazwa wielokrotnie wspomnianego sprzętu sugeruje, że podstawowa Moto G50 nie obsługuje 5G, co – jak wiadomo – jest nieprawdą.

Informacje odnośnie potencjalnej daty premiery, ceny oraz dostępności nie są niestety szerzej dostępne.